TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Boston Pizza International Inc. (« BPI ») a été reconnue pour son rendement figurant parmi les meilleurs de l'industrie, ses pratiques commerciales et sa croissance soutenue, en étant désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 30e année consécutive. Célébrant plus de 30 ans d'existence, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l'excellence des entreprises privées canadiennes, dont les revenus sont de 50 millions de dollars ou plus. Afin d'obtenir ce titre, les entreprises font l'objet d'une évaluation de leur leadership en matière de stratégie, de culture et d'engagement, de capacités et d'innovation, ainsi que de gouvernance et de gestion financière.

« Alors que nous soulignons le 60e anniversaire de notre marque, nous sommes ravis d'être nommés parmi les sociétés les mieux gérées au Canada pour la 30e année consécutive », a déclaré Jordan Holm, Président de BPI. « Nous sommes fiers que Boston Pizza soit la chaîne de restauration décontractée numéro 1 au pays, et cette reconnaissance témoigne de la force de l'équipe de direction de BPI, du réseau de restaurants Boston Pizza, et de notre propriétaire et Président du conseil d'administration, Jim Treliving. »

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des principaux palmarès des entreprises au Canada; il reconnaît les entreprises novatrices de calibre internationale. Chaque année, des centaines d'entreprises convoitent cet honneur en se soumettant à un processus d'évaluation indépendant et rigoureux. Les entreprises candidates sont évaluées par un jury indépendant, formé de représentants des commanditaires du programme et de juges invités.

Les lauréates 2024 du programme des sociétés les mieux gérées ont certains points en commun; elles favorisent une culture axée sur les gens, s'efforcent d'adopter des stratégies efficaces relativement aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et accélèrent le virage numérique de leurs activités.

« Devenir membre du Club Platine du programme des Mieux gérées est absolument remarquable. La capacité d'adaptation soutenue des entreprises qui en font partie en ces temps d'incertitude établit la norme pour surmonter les nouveaux obstacles et faire preuve de résilience aux niveaux les plus élevés, a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. Elles ont une réelle incidence sur la façon dont le Canada est perçu sur la scène mondiale en ce qui concerne la réussite des entreprises privées. »

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza International (BPI) est la chaîne de restauration décontractée numéro 1 au Canada. La marque Boston Pizza sert les communautés d'un océan à l'autre du pays depuis 60 ans, soit depuis l'ouverture du premier restaurant à Edmonton, en Alberta, en 1964. Aujourd'hui, Boston Pizza demeure une entreprise de chez nous et ses centaines de franchisés locaux exploitent plus de salles à manger, de bars sportifs et de terrasses que toute autre marque au pays, en plus d'offrir la livraison et les commandes à emporter. BPI est fière d'être reconnue comme Choix des franchisés (Franchisees' Choice Designation) et comme Membre du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada, et ce, depuis 30 ans. Pour en savoir plus sur la marque Boston Pizza, ainsi que sur nos restaurants et nos initiatives à l'échelle locale, visitez le https://bostonpizza.com/fr/index.html.

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

