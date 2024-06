« Première municipalité au Canada à tester la technologie V2X dans une perspective de résilience urbaine, Victoriaville se positionne comme un leader sur le plan du développement durable. Non seulement ce projet est innovant, mais il pourrait aussi avoir un fort potentiel d'être répliqué partout ailleurs dans le monde municipal et institutionnel, notamment. Nous pouvons en être très fiers de cette initiative » a souligné le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

L'aspect le plus remarquable du projet en cours à Victoriaville réside dans l'intégration de la technologie V2X aux stratégies de résilience urbaine, permettant ainsi aux véhicules électriques de servir non seulement à la recharge, mais aussi comme des réserves et des fournisseurs d'énergie. Cette approche transforme les batteries des véhicules en réservoirs d'énergie, permettant aux bornes de recharge d'alimenter les bâtiments municipaux durant les périodes de pointes ou en situation de panne de courant. Cette innovation constitue une avancée majeure dans la gestion et la distribution de l'énergie à l'échelle locale.

En utilisant les véhicules électriques comme premier relais plutôt que des génératrices traditionnelles au diesel, Victoriaville fait un pas important vers la durabilité. Les générateurs diesel, bien qu'efficaces, sont néfastes pour l'environnement en raison de leurs émissions. Les bornes V2X, en revanche, offrent une solution de secours propre et verte. Toutefois, les génératrices de secours ne seront pas retirées, mais plutôt conservées comme second relais pour garantir une fiabilité accrue en cas de besoin sur une plus longue période.

« Cette initiative démontre une approche responsable et visionnaire de la part de Victoriaville. En investissant dans cette technologie, la ville ne se contente pas de répondre aux besoins actuels en matière de recharge de véhicules électriques, mais elle prépare également ses infrastructures à être plus résilientes et adaptées aux défis futurs. Cela positionne Victoriaville comme une municipalité pionnière et tournée vers l'avenir, non seulement en matière de mobilité électrique, mais aussi en termes de gestion intelligente de l'énergie et de renforcement de la résilience communautaire », explique la directrice du Bureau du développement durable de la ville, Sophie Séguin-Lamarche.

Appel de projets innovants

Soutenu dans le cadre du programme « Défis Innovation / volet villes intelligentes et durables », ce projet de 356 200$ est subventionné à 50% par IVÉO.

Cléo, une filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans les solutions de recharge qui a comme mission d'accompagner les gestionnaires dans l'électrification de leur parc, a répondu à l'appel de projets. Dans ce premier projet V2X de son histoire, Cléo souhaite développer de nouvelles compétences et mettre à profit son expertise en gestion de la recharge pour tester cette innovation et son impact sur les opérations de recharge de parcs de véhicules. Pour répondre aux requis de cette collaboration, Cléo offrira son expertise dans la mise à l'essai de la technologie V2X et ajoutera une fonctionnalité de recharge bidirectionnelle à sa plateforme intelligente de gestion de la recharge. En utilisant la plateforme Cléo, la Ville de Victoriaville pourra donc suivre et commander, le cas échéant, les transferts d'électricité entre ses véhicules et le bâtiment sélectionné pour la phase 1.

« Chez Cléo, il est dans notre ADN de collaborer avec des partenaires innovants afin de faire progresser et accélérer la transition énergétique au Québec. Pour cette raison, nous avons le plaisir d'aider la Ville de Victoriaville à améliorer la résilience de ses bâtiments et à réduire l'empreinte carbone de ses activités de service. Ce premier projet V2X nous permet de démontrer l'éventail de possibilités de cette technologie dans la province, de souligner l'impact positif que l'électrification des parcs de véhicules peut avoir sur le réseau d'Hydro-Québec, et d'explorer de nouvelles stratégies en matière de gestion de l'énergie. » a souligné Jeff Desruisseaux, PDG de Cléo

Hôtel de Ville, un lieu stratégique

Trois bâtiments municipaux ont été identifiés pour l'implantation de pôles de bornes V2X de recharge de véhicules électriques. L'Hôtel de Ville, la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot et le Poste de pompiers.

Pour la phase 1 du projet, c'est l'Hôtel de Ville qui a été retenu pour l'installation d'une première borne, car il se trouve dans un secteur à haute densité résidentielle et commerciale avec un potentiel élevé d'usagers orphelins de charge, n'ayant pas la possibilité d'installer une borne de recharge à leur domicile. Ce site offre donc un environnement propice pour tester la technologie, son efficacité comme sa résilience. De plus, en cas de coupure de courant généralisée, le pôle V2X serait en mesure, suivant le succès de phases subséquentes du projet, de fournir l'énergie nécessaire au centre de coordination pour les opérations de secours basé à l'Hôtel de Ville.

Ce projet devient un levier de développement et un symbole de l'engagement de Victoriaville envers un avenir plus vert et interconnecté. Cela renforce le profil de la ville en tant que leader en matière d'innovation et de développement durable, tout en contribuant à la qualité de vie et à la prospérité de la communauté.

SOURCE Ville de Victoriaville

