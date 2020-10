Borealis AI lance le programme RESPECT AI(MC) pour mettre l'IA éthique et responsable à la portée de tous

Dans le cadre de son engagement à promouvoir le développement de l'IA et de l'apprentissage machine, Borealis AI a mis au point RESPECT AI MC , une nouvelle plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous.

« L'IA responsable est essentielle au maintien de la confiance et de l'imputabilité, mais comme le montre ce nouveau sondage, nombre d'entreprises et de développeurs ne disposent pas des ressources nécessaires pour mettre en œuvre l'intelligence artificielle de façon sécuritaire et éthique, explique Dre Foteini Agrafioti, chef, Borealis AI et scientifique en chef, RBC. RESPECT AIMC contribuera à l'offre de produits d'IA sûrs, équitables, éthiques et fiables et à l'adoption plus responsable de l'IA dans l'ensemble des secteurs d'activité. »

Selon le sondage, mené par le cabinet Maru/Matchbox pour le compte de RBC, 77 % des entreprises ayant recours à l'IA et à l'analyse de données estiment qu'il est important de concrétiser l'IA de façon éthique. Toutefois, 92 % des répondants se disent inquiets des défis éthiques que représente l'IA, et seulement 53 % disposent d'une personne responsable du développement éthique des données et de la technologie s'appuyant sur l'IA. Seulement 23 % des entreprises sont en mesure d'expliquer en détail les décisions et les mesures prises par leurs modèles fondés sur l'IA.

Les résultats du sondage ont aussi mis en évidence certains des grands défis auxquels les entreprises sont confrontées sur le plan des préjugés, comme la race et le sexe. La grande majorité (88 %) des entreprises croient qu'il existe des préjugés au sein de leur organisation, mais près de la moitié (44 %) ne sont pas conscientes de l'influence des préjugés en matière d'IA.

« Nous, à RBC, estimons que chaque interaction clientèle et chaque décision d'affaires est, dans une plus ou moins grande mesure, guidée par l'IA. Parce que les rapports que nous entretenons avec nos clients reposent nécessairement sur la confiance, l'IA éthique et responsable n'est pas un choix ; c'est la seule façon de faire possible, dit Bruce Ross, chef de groupe, Technologie et exploitation, RBC. Le programme RESPECT AIMC est la preuve de notre engagement à bâtir un écosystème technologique sain, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des services financiers. »

RESPECT AIMC sera axé sur cinq éléments essentiels qui contribuent à l'IA responsable et comprendra des ressources dans les domaines suivants :

Robustesse : Capacité d'un système fondé sur l'IA à repousser les intrusions malveillantes. Cette composante de RESPECT AI MC repose sur Advertorch, le code de recherche sur la robustesse antagoniste bien établi de Borealis AI (téléchargé plus de 1 000 fois par mois) qui exécute des stratégies d'attaque et de défense. Cet outil est offert aux chercheurs et scientifiques en IA qui veulent faire progresser le domaine de la robustesse en apprentissage machine.

Maintenant accessible à borealisai.com/respectai, la plateforme en ligne RESPECT AIMC sera régulièrement alimentée par de nouveaux codes de recherche et de nouveaux contenus.

À propos du sondage

Les données ont été recueillies dans le cadre du programme Maru BizPulse, exploité par Maru/Reports et Maru/Matchbox, qui mesure et évalue les impressions, réflexions et comportements d'entreprises canadiennes. Les répondants au sondage étaient des propriétaires et des décideurs d'entreprises canadiennes, en particulier issus de petites et de moyennes entreprises. Le sondage a été mené en septembre 2020. Tous les répondants ont été recrutés par l'intermédiaire de la table ronde exclusive du groupe Maru/Blue et de ses partenaires. Au total, 622 réponses ont été recueillies pour cette partie du sondage. Pour en savoir davantage, allez au www.marureports.com .

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des

collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

RESPECT AIMC

RESPECT AIMC est une plateforme en IA qui couvre les volets suivants : R = Responsable ; E = Éthique ; S = Sécuritaire ; P = Privé ; E = Équitable ; C = Conformité ; T = Technologie.

Le programme a recours à divers moyens pour informer : recherches scientifiques à diffusion publique, code de recherche, matériel de formation et leadership avisé.

Le code est destiné aux développeurs et chercheurs en IA, qui peuvent l'utiliser dans le cadre de leur travail de recherche et développement en IA. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.

Ce matériel est offert sous licence tel quel, sans déclaration ni garantie de quelque nature que ce soit, et Borealis ne sera en aucun cas responsable de tout dommage découlant de l'utilisation du matériel sous licence.

Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Boreali AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à l'IA responsable, le traitement du langage naturel et l'apprentissage par renforcement, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.

