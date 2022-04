MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex ») (TSX: BLX), Énergir et Hydro-Québec (collectivement « les partenaires ») annoncent la conclusion d'un partenariat pour l'élaboration de trois projets éoliens de 400 MW chacun sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'Hydro-Québec de constituer un portefeuille de projets éoliens avec des partenaires d'expérience au Québec.

L'entente prévoit une participation égale de Boralex, d'Énergir et d'Hydro-Québec dans ces projets, par l'entremise de sociétés affiliées. L'énergie produite serait achetée par Hydro-Québec en vertu de trois contrats d'achat d'électricité pour être intégrée dans le volume d'énergie disponible pour alimenter ses différents marchés. La décision d'aller de l'avant avec chacun des projets dépendra de l'évolution des besoins d'Hydro-Québec.

Les projets éoliens seraient réalisés à des coûts très avantageux et permettraient d'engendrer d'importantes retombées économiques au Québec, car les investissements totaux pourraient atteindre 3 G$. Les partenaires s'engagent à concevoir ces projets dans un esprit de collaboration avec les collectivités d'accueil et les communautés autochtones des territoires concernés. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec ces dernières et le dialogue se poursuivra tout au long de l'élaboration des projets.

Plus concrètement, les partenaires proposent les projets suivants :

parc éolien des Neiges - secteur sud, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré (400 MW) ;

parc éolien des Neiges - secteur Charlevoix, dans la MRC de Charlevoix (400 MW) ;

parc éolien des Neiges - secteur ouest, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré et potentiellement dans la municipalité de Stoneham -et- Tewkesbury dans la MRC de La Jacques-Cartier (400 MW).

« Chez Boralex, nous développons et exploitons des sites de production d'énergie renouvelable, au Québec et à l'international, depuis plus de 30 ans. Nous sommes heureux de mettre à contribution notre expertise et notre savoir-faire pour la mise en valeur des ressources québécoises, au profit de l'économie du Québec et en faveur de la transition énergétique. Cette entente constitue à la fois la reconnaissance de l'éolien comme une source essentielle au portefeuille énergétique québécois et un gage de confiance envers notre équipe qui fait, en collaboration avec Énergir depuis plus de 15 ans, du développement éolien sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré un véritable succès », mentionne Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Énergir s'investit dans des solutions concrètes et porteuses pour un avenir énergétique meilleur en misant sur des énergies diversifiées et complémentaires. À ce titre, nous sommes fiers d'être co-propriétaires de l'un des plus grands regroupements de parcs éoliens du Canada depuis plus de 15 ans et de poursuivre la mise en place des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Ce partenariat est une réaffirmation de notre volonté de perpétuer notre contribution au développement d'énergies renouvelables, tout en encourageant l'activité économique des régions », souligne Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

« À la faveur de la transition énergétique et de la croissance attendue des besoins en électricité au Québec, il est impératif de nous doter de la flexibilité requise en matière d'approvisionnements, a souligné Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. La filière éolienne fait partie des outils dont nous disposons. Tel qu'énoncé dans notre Plan stratégique 2022-2026, nous avons la volonté de combiner nos forces à celles de partenaires expérimentés du secteur privé, positionnant ainsi le développement éolien comme un moteur de richesse collective à l'avantage des Québécois et des Québécoises »

Les partenaires poursuivent le développement des projets éoliens des Neiges afin d'être en mesure de répondre aux besoins d'Hydro-Québec lorsqu'ils se confirmeront. Ainsi, les études sur le terrain et les études d'impact sur l'environnement sont en cours de réalisation, de même que l'ingénierie préliminaire des projets qui en précisera les configurations. Une première ronde de séances d'information et de consultation du public a été réalisée à l'été et à l'automne 2021 ; ce processus se poursuit en continu avec plusieurs intervenants et intervenantes du milieu. De nouvelles séances d'information seront organisées prochainement.

Ces projets seraient adjacents aux parcs éoliens existants de la Seigneurie de Beaupré qui totalisent 364 MW et qui sont exploités par Boralex et Énergir. Ces dernières développent le potentiel éolien de ce territoire privé depuis plus de 15 ans.

Pour toute information sur les projets et les étapes à venir, veuillez consulter le site Web des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec fournit une alimentation électrique fiable et des services de qualité adaptés aux besoins de ses clients, à des prix concurrentiels. En exploitant des sources d'énergie propres et renouvelables, Hydro-Québec contribue à la richesse collective du Québec tout en jouant un rôle central dans l'instauration d'une économie verte et durable. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, Hydro-Québec aide ses voisins à réduire leur empreinte carbone en valorisant les attributs de son énergie. Convaincue que c'est grâce à l'innovation que tout devient possible, Hydro-Québec élabore des solutions d'avant-garde et partage son expertise pour décarboner l'économie et optimiser la consommation d'énergie.

