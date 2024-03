Célébrons ensemble notre langue française et notre culture francophone

GATINEAU, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« En cette Journée internationale de la Francophonie, je me joins aux communautés francophones aux quatre coins du Canada et du monde pour célébrer la richesse de la langue française et son apport dans le monde entier. Notre engagement envers la promotion et la protection du français demeure inébranlable, et je suis ravi de partager avec vous les avancées considérables à ce chapitre. Dans le cadre de notre Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-Promotion-Collaboration, nous mettons en œuvre - en collaboration avec d'autres ministères et partenaires provinciaux, territoriaux et communautaires - des mesures novatrices visant à renforcer le statut du français dans toutes les sphères de notre société.

Grâce à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles l'an dernier, nous pouvons mieux répondre aux besoins des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire au pays. La Loi modernisée reflète notre engagement envers la diversité linguistique et culturelle, tout en garantissant une protection accrue pour le français et l'anglais. Elle engage aussi le gouvernement fédéral à promouvoir le bilinguisme et l'usage du français sur la scène internationale.

C'est ensemble, en célébrant notre héritage francophone, en mettant en œuvre des politiques audacieuses et en embrassant notre diversité linguistique, que nous continuerons à bâtir un Canada plus fort et plus inclusif.

Bonne Journée internationale de la Francophonie! »

