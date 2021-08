Bonification du programme Biblio-Jeux : Un nouveau service gratuit en bibliothèque pour les enfants de 6 à 12 ans

MONTRÉAL, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube de la rentrée scolaire, l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) est fière d'annoncer que Biblio-Jeux, son programme de stimulation du langage oral et écrit en bibliothèque publique, présentera désormais un tout nouveau volet : des activités pour les enfants de 6 à 12 ans. Alors que le projet s'adressait initialement aux clientèles 0-6 ans spécifiquement, plusieurs jeux viennent maintenant s'ajouter pour permettre aux enfants du primaire de bénéficier d'activités éducatives et ludiques conçues spécifiquement pour eux.

« La bibliothèque publique est le lieu tout indiqué pour accompagner les familles et les enfants tout au long de leur parcours d'apprentissage. Considérant les répercussions positives à long terme de la littératie sur l'alphabétisation et la persévérance scolaire, une action entreprise aujourd'hui a le potentiel de générer une cascade de bienfaits pour les familles. C'est avec cette idée en tête que nous avons développé le nouveau volet du programme Biblio-Jeux, mentionne Eve Lagacé, directrice générale de l'ABPQ. Une des grandes forces du programme, c'est qu'il est entièrement gratuit et qu'il s'adresse à tous les parents, peu importe leur situation socioéconomique. Cela démontre encore une fois à quel point les bibliothèques publiques, en tant qu'institutions accessibles, rassembleuses et connues de tous, sont de puissants leviers de littératie familiale au sein de la communauté ».

Qu'est-ce que Biblio-Jeux?

Biblio-Jeux s'articule autour d'une sélection de jeux choisis par des orthophonistes pour les enfants âgés de 6 mois à 12 ans et leurs familles. L'objectif du programme est de favoriser l'interaction parent-enfant tout en stimulant le langage oral, ainsi que les habiletés de lecture, d'orthographe et de mathématiques.

Au total, ce sont plus de 207 jeux et fiches d'accompagnement qui sont mis à la disposition des familles. Les jeux sont répartis en 8 planètes ludiques que l'enfant parcourt en interaction avec son parent. Des stratégies sont également suggérées aux parents en fonction de l'habileté visée, de l'âge de l'enfant ou de son niveau scolaire. Le programme transmet aussi aux parents des informations sur le développement du langage oral et écrit ainsi que des suggestions d'activités pour le retour à la maison.

Le programme bénéficie d'un encadrement professionnel d'orthophonistes qualifiés. « Biblio-Jeux, c'est une ressource de qualité pour les familles qui a pour but d'outiller les parents dans l'application de stratégies efficaces de stimulation du langage oral et écrit, pour ainsi soutenir le développement des enfants », rajoute Jessica Lesage, professeure au Département d'orthophonie de l'UQTR. « Au-delà de son rôle de prévention des vulnérabilités quant au développement du langage chez les enfants, Biblio-Jeux mise sur l'importance du plaisir partagé entre un parent et son enfant, pour apprendre tout en s'amusant!».

Pour en savoir plus sur le programme et connaître la liste des bibliothèques participantes, visitez bibliojeux.ca .

À PROPOS DE BIBLIO-JEUX

Biblio-Jeux, un programme de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, est une initiative de l'organisme Trois-Rivières en action et en santé, développée par le département d'orthophonie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et les bibliothèques de Trois-Rivières. Le programme est implanté depuis 2015 à la bibliothèque Gatien-Lapointe de Trois-Rivières et est offert à l'ensemble des bibliothèques publiques du Québec depuis 2018. C'est dorénavant près de 60 municipalités du Québec qui offre le programme à leurs communautés.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes au savoir et à la culture. www.abpq.ca

