Bonification d'un système alimentaire novateur dans Bordeaux-Cartierville - Ahuntsic-Cartierville reçoit une aide financière gouvernementale de 1 million de dollars pour un projet de 1 822 602 de dollars

Cette contribution financière permettra à l'arrondissement d'aménager une nouvelle cuisine de calibre institutionnel, de bonifier les aménagements de la ferme urbaine (jardin de production) et de créer une forêt nourricière par la plantation d'arbres fruitiers. Elle permettra également de soutenir les organismes dans l'élaboration d'une offre de services, notamment par la mise en œuvre de projets comme des groupes d'achats ou de cuisine collective ; d'ateliers éducatifs et de sensibilisation sur les saines habitudes alimentaires, sur la consommation locale et l'agriculture urbaine (compostage et déshydratation des résidus alimentaires).

Ce programme gouvernemental a pour but de favoriser la participation des organismes municipaux à la lutte contre les changements climatiques, notamment par la mise en place de solutions techniques ou sociales qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Citations

« En soutenant l'autonomie alimentaire locale dans le district de Bordeaux-Cartierville, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville poursuit son engagement à adopter des pratiques exemplaires en matière de développement durable. Ces dernières permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus de soutenir la vitalité économique et sociale de la collectivité. Bravo pour cette initiative rassembleuse et inspirante », a déclaré Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Alors que débutent les travaux de construction de la phase I du centre culturel et communautaire Cartierville (CCCC), ce projet de système alimentaire montre déjà comment le CCCC pourra devenir un pôle d'innovation sociale dans Bordeaux-Cartierville. Non seulement le projet est-il porté par des organismes qui seront bientôt regroupés au CCCC, mais un jardin potager sera cultivé sur le terrain du Centre et sa cuisine servira à la transformation alimentaire. Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec pour le financement apporté à ce projet ainsi que tous les partenaires qui le rendent possible », a affirmé Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Quel privilège pour le centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville de pouvoir contribuer, en partenariat avec plusieurs autres organismes, à ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie de la collectivité! Depuis presque 30 ans, notre popote roulante permet aux personnes âgées en perte d'autonomie de recevoir des repas nutritifs. La cuisine de calibre institutionnel, attendue depuis plusieurs années, sera un atout majeur. L'actualisation de ce projet offrira plusieurs occasions d'implication citoyenne et d'inclusion communautaire. Merci à tous les visionnaires pour un projet devenu réalité », a déclaré Bernard Cyr, président de ce centre.

« Nous sommes fiers d'être des partenaires incontournables de ce projet d'envergure! Ce financement permettra à Ville en vert de bonifier son projet d'agriculture urbaine Fourche et fourchette et à l'équipe de continuer à présenter ses ateliers d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) à l'agriculture urbaine, aux saines habitudes alimentaires et à la consommation responsable », a déclaré Mélanie Rousselle, présidente de Ville en Vert. « De plus, ce montant contribuera à la mise en œuvre de méthodes de collectes et de compostage des résidus alimentaires générés par les activités du CCCC. Avec cette initiative, l'arrondissement démontre sa capacité de créer des projets structurants, qui contribue à rendre ses communautés résilientes » a conclu la présidente.

Préserver l'environnement

Le projet Système alimentaire Bordeaux-Cartierville : cultiver, cuisiner, composter souscrit aux objectifs du Plan stratégique de développement durable 2019-2025 d'Ahuntsic-Cartierville, notamment ceux de réduire, d'ici 2050, les gaz à effet de serre (GES) de 80 %, de renforcer la capacité de résilience sociale de la communauté et de lutter contre les inégalités sociales en adoptant collectivement des pratiques exemplaires de développement durable.

Un projet d'innovation sociale

Ce projet novateur vise à intégrer toutes les activités de production, de transformation et de distribution de produits alimentaires. Il prévoit la participation des partenaires du milieu et des acteurs du système alimentaire local, mettra l'accent sur la consommation ainsi que la gestion et la valorisation des matières résiduelles, en vue d'accroître la santé environnementale, économique et sociale de la collectivité de Bordeaux-Cartierville.

Contribuer à une saine alimentation et à la qualité du milieu de vie

Ainsi, la gestion des services de cuisine sera sous la responsabilité du centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC), qui offre depuis de nombreuses années déjà, le service de popote roulante. Ville en vert, qui détient l'expertise en environnement et en agriculture urbaine, est le mandataire du projet Fourche et fourchette ainsi que du programme Écoquartier. À ce titre, il se chargera du projet de ferme urbaine et de la valorisation des déchets organiques. Finalement, le comité SALSA (Système Alimentaire Local pour une Saine Alimentation et la Sécurité Alimentaire) de Bordeaux-Cartierville sera mis à contribution dans la réflexion du développement du projet de cuisine communautaire et de ferme urbaine.

Participation financière au projet

En plus de l'aide financière du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ce projet pourra compter sur un montant de 470 700 $ versé par l'arrondissement, une contribution de 200 000 $ octroyée par le centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) - incluant un don de 72 500 $ de la Fondation Gracia, ainsi que d'un montant de 151 902 $ alloué par Ville en vert pour un total de 1 822 602 $.

Plusieurs autres partenariats pourront être établis avec des organismes communautaires du quartier afin d'offrir de nouveaux services à la population. Ce volet sera développé davantage au cours des mois à venir et s'inscrit dans la réalisation de la Phase I du centre culturel et communautaire Cartierville dont l'ouverture est prévue en 2022.

À propos du centre culturel et communautaire Cartierville

Issue d'une démarche communautaire et citoyenne amorcée depuis plus d'une vingtaine d'années, l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec le milieu concerté, réalise un projet innovant qui regroupera sous un même toit une dizaine d'organismes communautaires, des espaces citoyens et une multitude de services à vocation culturelle et sociale. Située au 12225-12227, rue Grenet, dans le district Bordeaux-Cartierville, cette nouvelle installation municipale, issue de la transformation d'un édifice appartenant aux Sœurs de la Providence, ouvrira ses portes au courant de l'hiver 2022.

