Bombardier Transport - La CSN invite Alstom à renforcer ses activités au Québec

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La CSN accueille avec prudence le rachat par Alstom de Bombardier Transport et de son usine de La Pocatière. Elle invite du même souffle la compagnie à clarifier ses intentions quant au renforcement de ses activités ferroviaires au Québec.

« Il est clair que l'arrivée d'Alstom met fin à plusieurs mois d'incertitudes engendrés par la situation financière précaire de Bombardier et de ses différentes filiales, a reconnu le président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Louis Bégin. La compagnie doit néanmoins clarifier rapidement sa vision à l'endroit de l'usine qu'elle vient d'acquérir à La Pocatière, qui s'ajoute à son usine de Sorel. »

« Nous avons démontré à plusieurs reprises que les employés de La Pocatière sont capables de relever de grands défis, a mentionné le président du syndicat des 400 salarié-es de l'usine de La Pocatière, Claude Michaud. Le premier ministre devrait venir en témoigner de lui-même : nous avons l'expertise, la technologie et les infrastructures pour mener à bien les importants projets de transport collectif dont le Québec a grandement besoin. »

Le président de la CSN, Jacques Létourneau, enjoint le gouvernement à ne pas répéter les erreurs commises dans les dossiers du REM, dont la construction a été envoyée en Inde, et des wagons VIA Rail de l'axe Québec-Windsor, dont le contrat a été accordé à Siemens en Californie. « Le gouvernement du Québec dispose de plusieurs leviers pour s'assurer que l'usine de La Pocatière soit au cœur du développement des nombreux projets de tramway et de trains légers qui sont actuellement à l'étude. Pour François Legault, la meilleure façon de garantir le maintien des emplois au Québec est de mettre tout son poids politique pour favoriser le développement du transport collectif au Québec. »

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Les syndicats des usines de Bombardier Transport à La Pocatière et d'Alstom à Sorel y sont affiliés.

