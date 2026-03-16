BAKERSFIELD, Californie, 16 mars 2026 /CNW/ - Bolthouse Fresh FoodsMC continue de faire évoluer la catégorie des carottes avec le lancement des frites de carotte Bolthouse FreshMD, un produit à valeur ajoutée qui apporte une nouvelle touche à l'un des aliments réconfortants les plus appréciés des États-Unis. Conçues pour le rayon fruits et légumes, elles allient commodité, saveur et polyvalence, ce qui permet aux détaillants d'ajouter une touche de fraîcheur à l'ensemble de carottes et à la section des légumes à valeur ajoutée.

Gamme de saveurs des frites de carotte Bolthouse FreshMD (PRNewsfoto/Bolthouse Fresh Foods)

Les frites de carotte Bolthouse FreshMD sont déclinées en trois saveurs délicieuses : Classic Sea Salt, Rockin' Ranch et Spicy Chipotle. Coupées à partir de carottes entières et assaisonnées pour leur saveur audacieuse, elles apportent une touche croustillante et végétale à un produit familier tout en mettant en valeur la douceur naturelle et les bienfaits nutritionnels des carottes dans un format de friture pratique. Prêtes en quelques minutes dans la friteuse à air chaud ou au four, les frites de carotte sont idéales pour les repas de semaine, les entrées ou les réceptions décontractées.

Les légumes pratiques et prêts à cuire continuent d'être un domaine de croissance dans le rayon fruits et légumes. Les frites de carotte Bolthouse FreshMD poursuivent sur cette lancée grâce à une nouvelle innovation en matière de carottes conçue pour les occasions de repas modernes, offrant aux détaillants la possibilité de développer leur utilisation et d'augmenter leurs ventes dans la catégorie.

« Les carottes sont l'un des légumes les plus polyvalents du rayon fruits et légumes, et les frites de carotte offrent une nouvelle façon pour les acheteurs de les déguster », déclare Melissa Oliver, vice-présidente principale des ventes et du marketing chez Bolthouse Fresh Foods. « En jumelant la familiarité des frites à la fraîcheur des carottes, nous introduisons un format qui convient aux habitudes culinaires d'aujourd'hui tout en aidant les détaillants à élargir la façon dont les acheteurs utilisent les carottes à la maison. »

Les frites de carotte offrent aux détaillants également des possibilités de présentation flexibles, avec des options de placement qui comprennent l'ensemble de carottes traditionnelles et la section des légumes à valeur ajoutée. Le positionnement au sein de l'ensemble à valeur ajoutée peut aider à maximiser la visibilité et à mettre en valeur l'aspect pratique du produit tout en encourageant les acheteurs à la recherche de solutions de repas rapides. Ce produit se prête aussi bien aux opportunités de marchandisage croisé que les protéines ou les trempettes pour aider à inspirer des idées simples de service.

Les frites de carotte Bolthouse FreshMD seront proposées aux détaillants à l'échelle nationale dans le courant du mois. Ce lancement reflète la volonté continue de Bolthouse Fresh Foods d'offrir des solutions novatrices à l'allée des fruits et légumes tout en continuant d'élargir l'utilisation des carottes dans l'allée des fruits et légumes.

À propos Bolthouse Fresh FoodsMC

Basé au cœur de la vallée centrale de la Californie, Bolthouse Fresh FoodsMC est une marque de confiance dans le secteur des fruits et légumes depuis 1915. En tant que l'un des plus grands producteurs, emballeurs et distributeurs de carottes fraîches en Amérique du Nord, nous servons une gamme complète d'occasions de consommation, qu'il s'agisse de collations saines ou de produits de base pour la préparation de repas. Grâce à une équipe dévouée de 1 600 employés dans l'ensemble de nos activités de culture, de récolte et de transformation, nous cultivons et distribuons des carottes fraîches toute l'année grâce à un réseau intégré qui comprend un transport ferroviaire efficace vers notre centre de distribution de Hodgkins, en Illinois. Vous trouverez les produits Bolthouse FreshMC dans les principaux détaillants aux États-Unis ainsi que dans les chaînes de restauration et de fabrication à l'échelle nationale. En 2025, Bolthouse Fresh Foods a été reconnu par Fast Company comme l'une des entreprises les plus novatrices en Amérique du Nord, ce qui témoigne de notre engagement à apporter des idées fraîches dans l'allée des fruits et légumes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2934181/Full_flavor_lineup_of_Bolthouse_Fresh_Carrot_Fries.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645635/Bolthouse_Fresh_Foods_Logo.jpg

SOURCE Bolthouse Fresh Foods

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