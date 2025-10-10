« Les fruits et légumes frais ont toujours été importants, et ils évoluent constamment, mais la façon dont les gens interagissent avec eux continue d'évoluer », a déclaré Timothy Escamilla, chef de la direction de Bolthouse Fresh Foods™. « Nous redéfinissons ce qui est " nouveau" , en favorisant l'inspiration dans l'allée des fruits et légumes et en créant de nouvelles façons pour les consommateurs de les intégrer à leur quotidien. »

Récemment reconnue par Fast Company comme l'une des 10 entreprises les plus novatrices en 2025, Bolthouse Fresh Foods™ continue de s'appuyer sur un savoir-faire de plus d'un siècle dans le domaine des carottes à l'appui d'une vision audacieuse pour l'avenir. L'entreprise élargit sa vision avec sa nouvelle installation de Sparks, en Géorgie, augmentant sa capacité et sa portée pour la clientèle et les consommateurs dans le Sud-Est.

Mettre en valeur l'innovation au salon IFPA

Lors du salon de cette année, Bolthouse Fresh Foods™ mettra en valeur ses innovations, comblant le fossé entre la santé, la commodité et la saveur dans le domaine des collations et des accompagnements. Parmi les produits en vedette, mentionnons Carrot Fries, Organic Side Dish Sizzlers, Chip Dipper Carrots et Reindeer Snacks.

La collation Carrot Fries ajoute une touche de fantaisie aux aliments réconfortants préférés des Américains. Faites à partir de vraies carottes, elles offrent moins de glucides, moins d'amidon et une alimentation plus naturelle. Le produit est offert en quatre saveurs audacieuses : Classic Sea Salt, Rockin' Ranch, Bold BBQ et Spicy Southwest Chipotle.

« Nous constatons un grand engouement pour Carrot Fries », a déclaré Melissa Oliver, vice-présidente principale, Ventes et marketing. « Ils s'inscrivent parfaitement dans la tendance de la friteuse à air chaud et suscitent un nouvel enthousiasme pour la gamme de produits. La collation Carrot Fries offre exactement ce que les acheteurs d'aujourd'hui recherchent : des collations simples, fraîches et savoureuses qui rendent agréable le fait de manger sainement. »

Organic Side Dish Sizzlers s'appuie sur le leadership dans le domaine des produits biologiques de Bolthouse Fresh Foods pour offrir des carottes arc-en-ciel colorées et des mélanges d'assaisonnement inspirés du chef, prêts à rôtir, à faire sauter ou à faire cuire dans la friteuse à air chaud en quelques minutes.

« La catégorie des produits biologiques demeure un moteur important de croissance et de possibilités », a déclaré M. Escamilla. « Organic Rainbow Side Dish Sizzlers™ donne de la couleur et de la saveur à votre table, invitant les nouveaux acheteurs à opter pour les produits biologiques tout en offrant aux consommateurs fidèles une façon nouvelle et passionnante de les apprécier. »

Les Chip Dipper Carrots sont ondulées, et rappellent la texture d'une croustille ondulée classique, créant une carotte robuste et facile à tremper. Ils ajoutent une dimension croustillante et santé à vos trempettes d'houmous, de vinaigrette ranch et de guacamole.

La collation Seasonal Reindeer Snacks transpose la magie des Fêtes dans l'allée des fruits et légumes. Ces sachets de carottes en édition limitée sont conçus pour les familles qui aiment la variété et souhaitent intégrer les carottes à leurs traditions des Fêtes, ajoutant une touche ludique et saine à la dégustation classique du lait et des biscuits. Parfaits pour la vente croisée dans la section des décorations des Fêtes et des gâteries, ils intègrent les carottes à cette période de réjouissance.

Toujours plus de possibilités de consommer des légumes frais

« De l'exploitation à l'innovation, nous élargissons la présence des produits Bolthouse Fresh Foods™ sur le marché », a déclaré Karen White, vice-présidente du marketing. « C'est une période stimulante pour notre marque et pour la catégorie des produits frais dans l'ensemble. Nous nous efforçons de stimuler la croissance, l'intérêt et l'innovation dans chaque canal. »

Nous nous réjouissons à l'idée de connaître un excellent salon et nous invitons tout le monde à venir nous voir pour découvrir comment Bolthouse Fresh Foods™ réinvente l'avenir des fruits et légumes frais.

Bolthouse Fresh Foods™ demeure déterminée à soutenir les détaillants, les consommateurs et les partenaires du secteur des services alimentaires grâce à des solutions fraîches et inspirantes qui font des carottes une partie intégrante des moments quotidiens, des collations aux plats d'accompagnement en passant par les célébrations saisonnières.

À propos de Bolthouse Fresh Foods™

Oeuvrant dans le domaine des fruits et légumes depuis 1915™, Bolthouse Fresh Foods™ est un important producteur de carottes fraîches haut de gamme et de produits novateurs à base de carottes. Forte d'un héritage fondé sur la qualité et l'innovation, l'entreprise continue de façonner l'avenir des produits frais grâce à son développement audacieux de produits et à son leadership au sein du secteur. Au service des fournisseurs nord-américains de produits de détail et de services alimentaires, et en tant que fournisseur mondial d'ingrédients naturels, Bolthouse Fresh Foods™ s'est donné la mission de rendre les produits frais plus intéressants et accessibles et pour les consommateurs d'aujourd'hui. Pour en savoir plus, consultez le site www.bolthousefresh.com.

Personne-ressource pour les médias : Karen White, vice-présidente du marketing, Bolthouse Fresh Foods™