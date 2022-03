BMO soutient les femmes entrepreneures au Canada avec 5 milliards de dollars en capital pour marquer la Journée internationale des femmes 2022

Nouvel engagement quinquennal de 5 milliards de dollars pour soutenir les femmes propriétaires d'entreprise et leur permettre d'accéder au capital

Le soutien réaffirme l'engagement de BMO à éliminer les obstacles à l'inclusion

MONTRÉAL, le 2 mars 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un nouvel engagement de 5 milliards de dollars pour soutenir les femmes propriétaires d'entreprise au Canada, à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2022. Dans le cadre de ce programme, BMO allouera 5 milliards de dollars en capital sur cinq ans aux femmes entrepreneures, dans la foulée des engagements de 2 milliards de dollars en 2014 et de 3 milliards de dollars en 2018.

« Notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, prend vie grâce à des initiatives comme celle-ci qui favorisent le progrès vers une économie postpandémique prospère et inclusive, a déclaré Christine Cooper, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier. Nous reconnaissons les incidences considérables que les femmes propriétaires d'entreprise ont sur les collectivités et nous sommes déterminés à les aider à accéder au capital dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise, et à travers elles, notre économie. »

« Le potentiel de l'investissement de la BMO est incroyable et fera la différence auprès de nombreuses femmes entrepreneures, a déclaré la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng. En travaillant à faire avancer l'égalité des genres, nous pourrions ajouter 150 milliards de dollars à l'économie canadienne, et si le monde y contribue également, 12,000 milliards de dollars seront ajoutés à l'économie mondiale. C'est non seulement la meilleure chose à faire, mais aussi la plus astucieuse pour notre vitalité économique. Notre gouvernement est engagé à poursuivre ses efforts supportant les femmes entrepreneures. De concert avec des partenaires du secteur privé, nous pourrons créer un futur inclusif. »

BMO, en tant que défenseur de longue date de l'équité entre les sexes, s'est engagé à éliminer les obstacles à l'autonomisation des femmes, à défendre l'avancement des femmes et à promouvoir un marché inclusif. La raison d'être de BMO et ses engagements audacieux comprennent la mobilisation de 400 milliards de dollars pour la finance durable, l'augmentation du soutien aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures, et l'atteinte d'objectifs clés en matière de diversité. La stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO comprend des objectifs de diversité pour les postes de cadres supérieurs et de dirigeants, ce qui inclut le maintien d'un leadership en matière d'équité entre les sexes avec au moins 40 pour cent des postes de cadres supérieurs occupés par des employés qui s'identifient comme des femmes. En outre, son soutien s'étend aux femmes confrontées à des obstacles supplémentaires qui sont intersectionnels; les objectifs et les initiatives de représentation de la Banque comprennent le soutien aux personnes de couleur, aux Autochtones, aux personnes handicapées et aux employés 2SLGBTQ+.

Le programme BMOpourElles de la Banque, qui a été créé en 2016, vise à assurer la parité entre les sexes pour nos clients, à soutenir la croissance des entreprises appartenant à des femmes et à donner aux femmes les moyens d'avoir confiance en leurs finances et en leur avenir financier.

« Reconnaître et favoriser les femmes extraordinaires est au cœur de BMOpourElles, a rappelé Moriah Linton, chef, BMOpourElles. Nous sommes déterminés à éliminer les obstacles à l'amélioration des finances des femmes et, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et tous les jours, cela signifie offrir un accès, des outils et des ressources pour soutenir les femmes qui sont des moteurs de changements et font progresser leur collectivité. »

La longue histoire de BMO en matière de soutien à l'équité entre les sexes comprend des engagements, des promesses et des partenariats récents pour faire avancer sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025.

Favoriser le leadership des femmes

BMO s'est engagé à assurer l'équité entre les sexes dans le milieu de travail :

41,2 pour cent des hauts dirigeants et la moitié des membres indépendants du conseil d'administration sont des femmes.

BMO soutient 119 000 femmes entrepreneures au Canada .

au . L'Alliance pour les femmes de BMO, le plus important groupe de ressources d'entreprise (GRE) de BMO, qui compte plus de 4 000 membres, est vouée à la promotion de l'inclusion, des échanges, du développement, de l'avancement et du soutien des femmes pour l'amélioration des affaires et de la culture de BMO ainsi que des collectivités où la Banque est présente.

Offrir du soutien et des ressources

En Amérique du Nord, BMO a une longue tradition de programmes et de partenariats visant à soutenir les femmes :

Lancement d'une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit a été affecté aux entreprises de toutes tailles appartenant à des femmes pour les aider à se remettre des répercussions économiques de la COVID-19.

dont le produit a été affecté aux entreprises de toutes tailles appartenant à des femmes pour les aider à se remettre des répercussions économiques de la COVID-19. Financement de 1,2 million de dollars octroyé à SheEO , une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO a permis à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates en 2021 qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

, une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO a permis à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates en 2021 qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. BMO s'est engagé à verser 200 000 $ en bourses pour récompenser 26 entreprises appartenant à des femmes en Amérique du Nord pour leur contribution à la durabilité sociale, environnementale ou économique par leurs politiques, leurs pratiques ou leurs produits.

pour leur contribution à la durabilité sociale, environnementale ou économique par leurs politiques, leurs pratiques ou leurs produits. BMOpourElles.com , un site Web de BMO consacré à des outils et à des ressources éducatives pour les femmes entrepreneures, y compris la série de balados primée 1 Audacieu(se).

, un site Web de BMO consacré à des outils et à des ressources éducatives pour les femmes entrepreneures, y compris la série de balados primée Audacieu(se). Lancement d'un module de formation en ligne visant à aider les employés canadiens occupant des postes de gestion relationnelle au sein des Services bancaires aux entreprises, des Services bancaires aux grandes entreprises et de la Gestion de patrimoine à mieux comprendre les particularités du travail avec les femmes entrepreneures et investisseuses.

patrimoine à mieux comprendre les particularités du travail avec les femmes entrepreneures et investisseuses. BMO Harris Bank a lancé un nouveau programme de financement pour les femmes en affaires de BMO (BMO Women in Business Credit Program), un produit de prêt lié à l'initiative Women in Busines offert dans le cadre de l'engagement BMO EMpower aux États-Unis. Le programme offre aux entreprises appartenant à des femmes un accès élargi à du crédit aux entreprises consenti à des conditions abordables.

Donner aux femmes le pouvoir d'agir dans la collectivité

BMO s'est engagé à rétablir l'équité en donnant aux femmes du monde entier la possibilité de faire une différence pour elles-mêmes et pour leur collectivité :

Partenariats avec des organisations qui accélèrent l'accession des femmes à des postes de direction afin d'atteindre l'équité entre les sexes, notamment Catalyst et Le Projet Prospérité .

et . BMO a été la première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU .

. En 2020, ONU Femmes a choisi BMO comme étude de cas sur le soutien que le secteur privé a apporté aux femmes pendant la pandémie.

comme étude de cas sur le soutien que le secteur privé a apporté aux femmes pendant la pandémie. Au cours des quatre dernières années, BMO a soutenu Les filles ont leur place de Plan International Canada , une initiative inspirée par la Journée internationale de la fille.

de , une initiative inspirée par la Journée internationale de la fille. BMO a été la première banque canadienne à lancer un fonds axé sur la diversité des genres. Le Fonds leadership féminin BMO offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille d'entreprises nord-américaines dont les dirigeants sont issus de la diversité des sexes et qui se sont engagées en faveur de la diversité des sexes.

offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille d'entreprises nord-américaines dont les dirigeants sont issus de la diversité des sexes et qui se sont engagées en faveur de la diversité des sexes. Lancement de BMO EMpower , une série d'engagements à long terme visant à favoriser une reprise économique inclusive aux États-Unis, dont un investissement de 5 milliards de dollars sur cinq ans visant à agir sur les principaux obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités.

, une série d'engagements à long terme visant à favoriser une reprise économique inclusive aux États-Unis, dont un investissement de 5 milliards de dollars sur cinq ans visant à agir sur les principaux obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités. WMN•FINtech, la dernière évolution de BMO-1871 aux États-Unis, un programme d'innovation conçu pour aider à combler l'écart entre les sexes et pour donner à plus de femmes entrepreneures la possibilité de faire évoluer la technologie et les produits de pointe.

À propos de BMOpourElles

BMO est déterminé à soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie des femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women Presidents' Organization, GroYourBiz, SheEO, WBE Canada et Women Get On Board pour offrir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. Par l'intermédiaire de son programme de reconnaissance destiné aux femmes en Amérique du Nord, BMO rend hommage aux femmes, la Banque célèbre les femmes qui s'impliquent dans leur collectivité ou réussissent en affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a mis à l'honneur plus de 200 femmes dans des collectivités du Canada et des États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 02 billions de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

____________________________________________________________ 1 La baladodiffusion Audacieu(se) de BMOpourElles a reçu la distinction Platine des Hermes Creative Awards et un prix AVA Or.

