BMO soutient les événements de soccer des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2023

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - BMO annonce son soutien aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) 2023 et sera le commanditaire officiel des événements de soccer des jeux, qui se dérouleront du 15 au 23 juillet en Nouvelle-Écosse. Cette annonce fait suite à la désignation de BMO comme commanditaire officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023MC en Amérique du Nord.

BMO reconnaît que les jeux se déroulent à Mi'kma'ki, le territoire traditionnel et ancestral du peuple Mi'kmaq. Organisés tous les quatre ans, les jeux regrouperont plus de 5 000 athlètes, entraîneurs et membres du personnel d'équipe provenant de plus de 750 nations autochtones de tout le continent. Les JAAN 2023 accueilleront des compétitions dans 16 sports sur 21 sites à Halifax, Dartmouth, la Première Nation Millbrook et la Première Nation Sipekne'katik.

« La commandite des JAAN par BMO cadre dans notre engagement envers le soccer et soutient l'avancement des jeunes Autochtones sur et en dehors du terrain de soccer, a rappelé Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, chef, Stratégie en matière autochtone et coprésident, conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Le soutien aux clients et aux collectivités autochtones est un élément clé de la stratégie des Services bancaires aux Autochtones de BMO et un élément important de notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Nous sommes ravis de commanditer ces jeux et nous souhaitons à tous les participants un excellent tournoi. »

Toutes les compétitions de soccer des JAAN 2023 se dérouleront au BMO Soccer Centre, une installation de classe mondiale ouverte toute l'année et très appréciée de la communauté des joueurs de soccer d'Halifax. Pour plus d'informations sur les jeux, cliquez ici.

L'engagement de BMO envers les communautés autochtones

Depuis plus de trente ans, BMO collabore avec les communautés autochtones pour favoriser leur autodétermination économique. Par l'entremise d'un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises situés à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, BMO offre des produits et services financiers, y compris du financement pour le logement et la rénovation, des services de fiducie, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement des infrastructures et le développement économique dans les réserves. De plus, BMO a établi un partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada pour créer Nisitohtamowin - Une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada, un cours d'apprentissage en ligne mis gratuitement à la disposition de tous.

Pour plus d'informations sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones au Canada, cliquez ici pour visionner le Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de BMO.

Le soutien de BMO envers le soccer

BMO s'engage à faire progresser une société inclusive en éliminant les obstacles à l'inclusion et en favorisant l'équité dans le sport. Le mois dernier, BMO BMO a été nommé commanditaire officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023MC en Amérique du Nord, renforçant ainsi sa position de banque du soccer. L'entente a également permis à BMO de devenir la banque officielle des finales de la Ligue des nations de la CONCACAF 2023 et de la Gold Cup, le tournoi phare de la CONCACAF pour les équipes nationales masculines.

Grâce à ses partenariats avec les équipes de la MLS, le CF Montréal, le Vancouver Whitecaps FC, le Los Angeles FC, ainsi que l'Angel City FC de la National Women's Soccer League, BMO soutient la prochaine génération d'hommes et de femmes vedettes du soccer professionnel. En mai 2023, BMO et le FC Montréal ont annoncé que les deux organisations franchissaient une nouvelle étape dans l'avancement de l'équité entre les sexes dans le domaine du sport en lançant un programme destiné aux femmes à l'Académie du FC Montréal. La Banque s'est également associée au Toronto FC pour lancer la Bourse de soccer féminin, une initiative unique en son genre au Canada qui offre aux femmes une expérience unique en milieu de travail dans les domaines de l'entraînement, du dépistage, du développement des joueurs, des services d'équipe et de la médecine, créant ainsi une voie directe vers l'augmentation du nombre de femmes dans le sport.

Depuis 2005, BMO a également investi plus de 25 millions de dollars au Canada pour encourager, développer et cultiver le soccer chez les jeunes à tous les niveaux de compétition, soutenant ainsi 250 000 jeunes athlètes dans ce sport. En tant que partenaire principal d'Ontario Soccer, le soutien de BMO à plus de 100 000 filles contribue à améliorer l'équité entre les sexes dans le sport et à créer un changement systémique à tous les niveaux du soccer. Grâce à des partenariats comme ceux-ci, qui ont un impact sur la collectivité, ainsi qu'à des commandites importantes et à des sites comme le stade BMO Field (Toronto) et le BMO Stadium (Los Angeles), BMO fait progresser le soccer en Amérique du Nord.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

