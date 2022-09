MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui un don de 250 000 $ à la Croix-Rouge canadienne et à d'autres organismes communautaires locaux pour soutenir les efforts de secours au Canada atlantique et l'Est du Québec. La Banque offre également des options de secours en cas de catastrophe pour soutenir les clients touchés par les événements.

« La tempête de cette fin de semaine a causé de terribles dommages à nos clients et à nos collègues dans les provinces de l'Atlantique et dans certaines parties de l'est du Québec, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier. Fournir rapidement une aide aux sinistrés et des options de répit est d'une importance capitale pour nous tous à BMO. Notre engagement contribuera à appuyer les opérations de secours et la reprise après sinistre au sein des collectivités touchées. »

Les Canadiens qui souhaitent faire un don à la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire en ligne à l'adresse https://croixrouge.ca ou dans n'importe quelle succursale de BMO au Canada.

BMO soutient depuis longtemps les appels à l'aide humanitaire et aux secours d'urgence au Canada et à l'étranger pour aider les personnes touchées par des conditions météorologiques extrêmes, des crises sanitaires et des conflits.

