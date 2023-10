Ce don servira à appuyer la recherche indépendante au Krembil Centre for Neuroinformatics (KCNI) de CAMH et à construire un nouveau centre de recherche de pointe.

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Cette année, BMO a souligné la Journée mondiale de la santé mentale en faisant un don de 5 millions de dollars au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) à Toronto. Ce don servira à soutenir la recherche indépendante au Krembil Centre for Neuroinformatics (KCNI) de CAMH et à contribuer à la construction d'un nouveau centre de recherche et de découverte de pointe, dont la construction devrait débuter en 2024.

En collaboration avec CAMH, le don de BMO aidera les personnes atteintes de maladie mentale en accélérant la recherche et l'accès à des soins de santé mentale de calibre mondial grâce à quatre priorités stratégiques : La neuroinformatique, l'innovation, l'éducation et la recherche en santé numérique. Le KCNI collabore au niveau mondial pour recueillir et intégrer des données de recherche sur le cerveau à grande échelle, en appliquant l'apprentissage automatique et les mathématiques, afin de développer des modèles qui peuvent transformer la compréhension des troubles cérébraux.

Au cours d'une année donnée, un Canadien sur cinq souffre d'une maladie mentale et, à l'âge de 40 ans, un Canadien sur deux souffre ou a souffert d'une maladie mentale1. Au Canada, plus de 6,7 millions de personnes sont actuellement atteintes d'une maladie mentale, ce qui en fait la première cause d'invalidité et empêche près de 500 000 salariés canadiens de se rendre au travail chaque semaine2. Des statistiques aussi alarmantes que celles-ci soulignent la nécessité d'agir.

« Il est urgent d'investir massivement dans la recherche sur la santé mentale, y compris dans de nouveaux modèles de soins qui améliorent l'accès et éliminent les inégalités, afin de s'assurer que les gens reçoivent l'aide qu'ils méritent, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef et conseillère générale, et membre de la haute direction championne de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, BMO. BMO a une longue histoire de soutien aux organismes communautaires et de financement de la santé mentale. Nous sommes fiers d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et de collaborer avec des partenaires comme CAMH pour progresser vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »

« Nous sommes reconnaissants à BMO de son soutien continu à CAMH et à la recherche sur la santé mentale qui sauve des vies, a indiqué Deborah Gillis, présidente et chef de la direction, Fondation de CAMH. Les engagements philanthropiques d'organisations de premier plan comme BMO montrent aux Canadiens et aux personnes atteintes de maladie mentale du monde entier qu'ils sont vus, qu'ils sont appréciés et qu'ils ne sont pas seuls dans leur rétablissement. »

Le 10 octobre est la Journée mondiale de la santé mentale, une journée internationale d'éducation et de sensibilisation à la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation sociale. Depuis sa création en 1992, l'Organisation mondiale de la santé mentale s'efforce de sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale dans le monde et de mobiliser les efforts en faveur de la santé mentale - une mission qui a été observée dans plus de 150 pays à ce jour.

BMO et CAMH

Depuis 1985, BMO est fière de soutenir CAMH en lui accordant des dons de plus de 10 millions de dollars.

En 2020, BMO a collaboré avec CAMH pour élaborer le Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise, premier document en son genre, et a participé à l'élaboration du supplément de ressources intitulé Comment gérer la « nouvelle normalité » : Supplément COVID-19 au Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise de CAMH.

BMO dans la collectivité

Au cours des dix dernières années, BMO a versé plus de 23 millions de dollars pour faciliter l'accès aux programmes, aux infrastructures et à la recherche en santé mentale au Canada.

Il s'agit notamment de soutenir le travail important d'organismes de santé mentale et de bien-être tels que le Royal Ottawa, Jeunesse, J'écoute, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), l'Hôpital Royal Columbian, l'Institut Douglas, la Fondation Jeunes en tête, la Mental Health Foundation of Nova Scotia et bien d'autres encore.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en soutenant les organismes qui les soutiennent et en encourageant les employés à faire des dons et du bénévolat est au cœur de la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires. En 2022, notre impact social s'est traduit par plus de 69 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 50 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 26 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour plus d'informations, visitez le site BMO.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à plus de 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

