BMO lance une pétition sur change.org pour lutter contre les stéréotypes sexospécifiques qui sapent la confiance financière

MONTRÉAL et CHICAGO, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Alors que BMO Groupe financier célèbre la Journée internationale de la fille le 11 octobre, la Banque continue d'appuyer une gamme d'initiatives pour favoriser l'émergence des femmes leaders de demain. Pour la troisième année d'affilée, BMO est le commanditaire principal du programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, qui place les jeunes femmes dans des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pour une journée. De plus, les initiatives de la Journée internationale de la fille s'inscrivent dans les efforts que BMO déploie pour favoriser l'émergence d'une société sans obstacle à l'inclusion, en mettant l'accent sur la lutte contre le conditionnement social qui mine souvent la confiance financière, en soulignant l'importance de protéger les femmes en ligne et en encourageant les possibilités de carrière dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STIM).

« Pour que notre organisation et notre secteur d'activité puissent se développer, nous avons besoin d'un leadership qui offre une perspective diversifiée, et nous avons constaté de première main les avantages d'élever les femmes à des postes de haute direction dans notre organisation, a déclaré Karine Eid, chef, Services bancaires aux entreprises, région de l'Est, BMO Groupe financier. Accroître l'inclusion des femmes dans le monde des affaires commence par exposer les futures dirigeantes - en particulier les jeunes femmes autochtones, noires et de couleur - à des cheminements de carrière et par alimenter leur ambition de réaliser leur plein potentiel. C'est pourquoi nous sommes fiers de continuer à soutenir le programme Les filles ont leur place et d'agir chaque jour pour parvenir à éliminer les obstacles à l'inclusion. »

À l'approche de la Journée internationale de la fille, BMO réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation économique et de l'égalité de représentation avec une gamme d'événements et d'initiatives, dont :

Les filles ont leur place

En tant que commanditaire principal du programme Les filles ont leur place, BMO met la question de l'égalité des sexes au premier plan en exposant de jeunes femmes à des environnements professionnels, en particulier dans les domaines de la technologie et de la finance. Tout au long de l'automne et jusqu'en 2021, des cadres de toute l'organisation « céderont leur poste » pour permettre à une jeune femme d'occuper leurs fonctions virtuellement pour la journée. En mettant l'accent sur l'intersectionnalité, BMO procède activement au partage de fonctions avec de jeunes femmes autochtones, noires et de couleur.

À compter d'aujourd'hui, le premier partage de fonctions de BMO verra une jeune femme prendre les rênes de Technologie et opérations (T&O), partageant le poste d'Antonio Novillo, chef des technologies de l'information et des opérations, BMO Marchés des capitaux, T&O. Les futurs jumelages comprendront Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, et David Casper, chef de la direction États-Unis.

« En tant que jeune femme noire et nouvelle diplômée intéressée à diriger une entreprise un jour, je suis ravie de participer au programme Les filles ont leur place et de me lier à BMO, qui a démontré un réel engagement à soutenir les entrepreneurs noirs, a indiqué Léandre, la jeune ambassadrice qui assumera le rôle de chef des technologies de l'information et des opérations, BMO Marchés des capitaux, T&O. Les filles ont leur place a accéléré ma capacité de rencontrer de hauts dirigeants qui peuvent me conseiller pour m'aider à réaliser mes rêves, ce qui est si critique en ce moment où il y a tellement d'obstacles accrus à l'avancement des femmes dans le sillage de la COVID-19. »

La visite virtuelle du Centre de fusion des données met en lumière le travail de BMO pour protéger les femmes en ligne

Outre le partage des fonctions, toutes les jeunes ambassadrices participant au programme Les filles ont leur place de Plan International Canada sont invitées à participer à une visite virtuelle du Centre de fusion des données de l'Unité Crime Financier (UCF) de BMO le jeudi 29 octobre. En présence de conférenciers de l'UCF, la visite soulignera le travail de la Banque pour protéger BMO et ses clientes contre les menaces à la sécurité, ainsi que son désir d'accueillir davantage de femmes dans ses effectifs, notamment au sein de l'UCF.

Le thème de la sécurité des femmes en ligne est aussi exploré dans le dernier rapport de Plan International : Libres d'être en ligne : comment les filles et les jeunes femmes subissent du harcèlement en ligne.

Contrer le conditionnement social

Afin de réaffirmer son engagement à l'égard de l'autonomisation économique, BMO met en lumière le conditionnement social et les stéréotypes sexospécifiques dans le langage qui a des connotations négatives pour les femmes. À compter d'aujourd'hui, BMO encourage les consommateurs à agir en signant, sur change.org, une pétition visant à redéfinir le langage genré qui mine la confiance financière et l'indépendance des femmes.

« Bien qu'il y ait eu des progrès constants en matière d'égalité des sexes ces dernières années, nous pouvons encore faire plus pour décoder le conditionnement social qui peut éroder la confiance, le potentiel et la trajectoire de réussite d'une femme, a signalé Catherine Roche, chef du marketing et chef, Impact social, BMO Groupe financier. En nous concentrant sur l'autonomisation sociale et économique, nous pouvons commencer à éradiquer les messages sociétaux omniprésents et subtils qui peuvent entraver la capacité d'une femme à améliorer ses finances. »

Au-delà de la Journée internationale de la fille, les autres initiatives et faits saillants du travail de BMO pour faire progresser l'égalité des sexes comprennent :

Pour en savoir davantage sur BMO pour Elles, visitez https://bmopourelles.com/notreengagement/ et pour plus de détails sur l'engagement de BMO envers la diversité et l'inclusion, visitez https://responsabilite-societale.bmo.com/. Il est possible d'obtenir plus d'information à propos de Plan International Canada à l'adresse suivante : https://plancanada.ca/fr.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

