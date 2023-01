BMO étend sa présence dans le sud de la Californie en soutenant activement l'équipe de soccer de la région, une équipe axée sur l'impact

BMO et l'ACFC réaffecteront 10 pour cent de la valeur de la commandite au programme Girls Play Los Angeles

MONTRÉAL et LOS ANGELES et CHICAGO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - L'Angel City Football Club (ACFC) a annoncé aujourd'hui que BMO s'est joint à la famille de l'ACFC à titre de partenaire fondateur. Cette annonce coïncide avec l'annonce par BMO des droits de dénomination du stade de la Cité des Anges, maintenant appelé BMO Stadium. L'Angel City donnera le coup d'envoi de sa saison au BMO Stadium, dans le centre-ville de Los Angeles, à la fin mars 2023.

Le partenariat témoigne de l'engagement de la Banque en faveur de l'équité dans le sport et de l'aide à la croissance du soccer en Amérique du Nord, renforçant ainsi la position de BMO en tant que banque du soccer. Il s'inscrit également dans le cadre du pilier d'expansion aux États-Unis de la stratégie de croissance nord-américaine de BMO, qui sert actuellement les clients grâce à plus de 500 succursales, à l'accès à 42 000 guichets automatiques, à plus de 5 000 employés et à des services bancaires numériques dans les 50 États américains.

En tant que banque du soccer, BMO s'associe à des équipes de la MLS, dont le LAFC, le Toronto FC, le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver. BMO s'est récemment associé au Toronto FC pour lancer le programme de bourse de soccer féminin, une initiative unique en son genre au Canada qui offre aux femmes une expérience unique en milieu de travail dans les domaines de l'entraînement, du dépistage, du développement des joueurs, des services aux équipes et des soins médicaux, créant ainsi une voie directe pour augmenter le nombre de femmes dans le sport.

La Banque a également investi plus de 25 millions de dollars canadiens pour développer le soccer partout au Canada et inciter les jeunes à opter pour ce sport à tous les niveaux de compétition depuis 2005, soutenant 150 000 jeunes athlètes dans ce sport. En tant que partenaire principal d'Ontario Soccer, le soutien de BMO à plus de 100 000 filles contribue à améliorer l'équité entre les sexes dans le sport et à créer un changement systémique à tous les niveaux du soccer. Grâce à des partenariats comme ceux-ci, qui ont un impact sur la collectivité, BMO s'engage à faire progresser le soccer en Amérique du Nord.

Les deux organisations sont unies dans leur engagement à éliminer les obstacles à l'inclusion et à favoriser l'équité dans le sport. BMO s'engage à soutenir les groupes sous-représentés au sein du soccer afin d'égaliser les chances.

« Ce partenariat unit BMO et l'ACFC dans un objectif commun qui est de favoriser le progrès et l'avancement de l'équité entre les sexes dans le domaine du soccer, a précisé Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO. Nous sommes engagés envers le sport à travers l'Amérique du Nord et nous croyons qu'en créant des chances égales, nous pouvons inspirer une nouvelle génération de professionnels à atteindre leur plein potentiel sur et en dehors du terrain. Nous sommes ravis de partager la passion de la Banque pour le sport avec l'Angel City FC et la collectivité de Los Angeles. »

« Nous sommes emballés de travailler aux côtés de BMO pour créer des possibilités à travers Los Angeles afin de contribuer à former les futurs leaders et à faire grandir le soccer ensemble, s'est réjouie Julie Uhrman, cofondatrice et présidente du Angel City Football Club. Nous sommes inspirés par tout ce que BMO a fait pour soutenir le soccer en Amérique du Nord et maintenant à Los Angeles. Nous sommes ravis de les accueillir dans la famille d'Angel City et d'avoir une incidence positive. »

Comme pour chaque commanditaire de l'ACFC, BMO et l'ACFC réaffecteront 10 % du partenariat à la collectivité par le biais du modèle de commandite d'Angel City. L'ACFC et BMO alloueront 10 % de la valeur de la commandite à Girls Play Los Angeles (GPLA). BMO soutiendra plus de 400 filles du secondaire et jeunes sans distinction de sexe à travers Los Angeles en leur offrant un accès gratuit au soccer. Le programme comprendra des séances de développement du leadership afin de préparer les participants à l'admission à l'université et d'encourager une relation personnelle et professionnelle à long terme avec le sport.

Dans le cadre de ce partenariat, l'ACFC créera avec BMO une série de contenus mettant en évidence les discussions sur l'équité dans la collectivité. Cette série est conçue pour amplifier le débat sur l'équité et ses progrès auprès des dirigeants de BMO et de la collectivité, ainsi que dans les cercles de l'ACFC.

À PROPOS DE BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À PROPOS DU ANGEL CITY FOOTBALL CLUB

L'Angel City Football Club (ACFC), 11e membre de la National Women's Soccer League, entame sa deuxième saison. L'équipe a été fondée par l'actrice oscarisée et militante Natalie Portman, la spécialiste du capital-risque technologique Kara Nortman, l'entrepreneure Julie Uhrman, spécialiste des médias et des jeux, et Alexis Ohanian, spécialiste du capital-risque, fondateur de 776 et cofondateur de Reddit. Freya Coombe dirige l'équipe en tant qu'entraîneuse principale. Le club joue tous ses matchs à domicile au BMO Stadium, dans le centre-ville de Los Angeles.

Pour en savoir plus sur l'ACFC, consultez le site www.angelcity.com (en anglais) et suivez l'équipe sur les médias sociaux @weareangelcity. Les billets de saison pour la saison 2023 sont en vente dès maintenant en quantités limitées. Les supporteurs sont encouragés à les acheter le plus tôt possible à l'adresse suivante : https://angelcity.com/tickets (en anglais).

Angel City - [email protected]

