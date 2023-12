Dix-huitième année de reconnaissance dans l'indice

Le score le plus élevé possible en gestion de la relation client pour 2023

Solide rendement en matière de sécurité de l'information, de cybersécurité et de disponibilité des systèmes; de gestion des risques et des crises; d'émissions; et de protection de la vie privée

MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - BMO a été sélectionné selon l'indice de développement durable Dow Jones Amérique du Nord (DJSI), un ensemble d'indicateurs de référence pour les investisseurs qui ont reconnu que des pratiques d'affaires durables sont essentielles à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Cet indice classe le rendement en matière de durabilité des sociétés selon trois dimensions : gouvernance et économie, environnement et durabilité sociale.

BMO a obtenu la meilleure note possible dans le domaine de la gestion de la relation client et a obtenu d'excellents résultats dans les domaines de la gestion des risques et des crises, de la sécurité de l'information, de la cybersécurité et de la disponibilité des systèmes, de l'attraction et de la rétention des talents, de l'importance relative, de la santé et de la sécurité au travail, des émissions, des droits de la personne et de protection de la vie privée.

« L'engagement de BMO en matière de développement durable est guidé par sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires, pour nos clients, nos collègues et les collectivités que nous servons. Notre raison d'être éclaire notre stratégie, stimule notre ambition et renforce notre engagement à progresser vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive, a rappelé Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier, et présidente de l'Institut pour le climat de BMO. Une telle reconnaissance nous indique que nous sommes sur la bonne voie, et nous sommes honorés d'être reconnus comme un chef de file dans ce domaine. »

BMO propose de nombreux services et programmes qui soutiennent les progrès vers une économie plus durable, notamment :

Carboneutre dans ses opérations depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021, y compris le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, en mettant l'accent sur le fait d'être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Cet objectif s'appuie sur un engagement précédent visant à mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en capital pour les clients qui cherchent à obtenir des résultats durables d'ici 2025. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie. En 2022, BMO a acquis Radicle Group, désormais BMO Radicle, un chef de file des services-conseils et des solutions fondées sur le marché en matière de durabilité, ainsi que de la mesure et de la gestion des émissions liées à la technologie.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements mondiaux; BMO figure notamment au premier rang dans le cadre de l'indice de référence des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights et dans la liste des sociétés les plus éthiques du monde établie par l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être, Climat et L'inclusion sans obstacles 2025.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327