BMO se classe dans le 93 e percentile des banques à l'échelle mondiale

BMO est l'une des cinq seules entreprises canadiennes et des deux banques nord-américaines à figurer à l'indice mondial DJSI

Le classement est fondé sur le rendement établi selon des mesures de gouvernance et d'économie, d'environnement et de durabilité sociale

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a été classé parmi les entreprises les plus durables selon l'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices) (DJSI) - l'une des cinq seules entreprises canadiennes à figurer à l'indice mondial DJSI. Le DJSI est un ensemble de références de premier ordre pour les investisseurs qui ont reconnu que des pratiques commerciales durables sont essentielles à la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Le DJSI classe le rendement des entreprises en matière de développement durable selon trois dimensions : gouvernance et économie, environnement et durabilité sociale. L'inclusion à l'indice mondial DJSI est réservée aux 10 pour cent des entreprises les plus performantes en matière de développement durable au niveau mondial, selon le classement DJSI.

« Le fait d'être classé parmi les entreprises les plus durables au monde par l'indice de durabilité le plus reconnu dans le monde affirme la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en mettant l'accent sur une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale et responsable du conseil de direction de la durabilité de BMO Groupe financier. Nous sommes heureux de figurer à l'indice mondial au cours de la même année où nous avons annoncé notre ambition d'être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre. Et nous sommes particulièrement fiers d'être reconnus pour nos forces en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle, de production de rapports environnementaux et sociaux, et d'inclusion financière. »

BMO a obtenu la plus haute note possible dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'inclusion financière et de la production de rapports environnementaux et sociaux. La Banque a également été reconnue pour sa solide performance dans les domaines suivants : codes de conduite des affaires, sécurité de l'information et cybersécurité, et développement du capital humain.

Pour de l'information sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, consultez notre Rapport de durabilité.

Pour plus d'informations sur la raison d'être de BMO, veuillez vous rendre sur la page Notre raison d'être.

Pour plus d'information sur la diversité et l'inclusion, visitez le site L'inclusion sans obstacles 2025.

Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'indice de durabilité Dow Jones, cliquez ici.

