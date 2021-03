MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a renforcé aujourd'hui son engagement envers les femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise en annonçant un financement de 1,2 million de dollars versé à SheEO, une entreprise à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier permettra à SheEO de financer deux fois plus d'entreprises œuvrant pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies en 2021.

« La pandémie a créé un défi et un obstacle supplémentaires pour les femmes propriétaires d'entreprise, mais nous voulons renverser la vapeur et nous assurer que ces entrepreneures peuvent tenir bon et sortir de la pandémie en meilleure position, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises, BMO Banque de Montréal. Cet investissement incarne encore une fois notre raison d'être, laquelle consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

La collaboration de BMO avec SheEO s'aligne sur l'annonce récente par la Banque de ses objectifs sur cinq ans en matière de diversité et de représentation, qui visent la création d'une société plus inclusive. L'objectif de l'organisme à but non lucratif est de réduire les obstacles auxquels les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées lorsqu'elles tentent d'obtenir du financement et de financer des sociétés de capital de risque qui s'attaquent aux enjeux de durabilité rencontrés dans le monde.

« L'investissement de BMO dans SheEO aidera un nombre croissant d'entreprises appartenant à des femmes touchées par la pandémie à pouvoir croître et prospérer grâce à ce financement supplémentaire, a ajouté Vicki Saunders, fondatrice de SheEO. Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de doubler le nombre d'entreprises pour la première fois depuis notre lancement en 2015 - ensemble, nous avons une occasion encore plus favorable de nous attaquer à certains des principaux problèmes sociaux de notre époque. »

Dans le cadre de son engagement de longue date envers les entreprises appartenant à des femmes, BMO a :

mis 3 milliards de dollars de capitaux à la disposition des entreprises appartenant à des femmes de l'ensemble du Canada sur une période de trois ans;

sur une période de trois ans; investi dans des solutions visant à améliorer le soutien aux femmes entrepreneures - et à toutes les petites entreprises - telles qu'Affaires express BMO;

offert pour 35 000 000 $ de financement à des entreprises appartenant à des femmes par le biais d'Affaires express BMO;

offert 100 000 $ en subventions à des entreprises appartenant à des femmes pour les aider à mieux se positionner au sortir de la pandémie;

déployé des modules de formation destinés aux directeurs, Gestion relationnelle des Services bancaires aux grandes entreprises et des Services bancaires aux entreprises pour les aider à mieux comprendre les obstacles auxquels font face les femmes propriétaires d'entreprise et la manière de les aider.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

