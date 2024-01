Annonce d'une possibilité de financement innovante pour les propriétaires de bâtiments commerciaux

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - BMO a lancé un programme visant à aider les clients canadiens propriétaires d'immeubles commerciaux à obtenir le financement dont ils ont besoin pour effectuer des rénovations énergétiques au rythme et à la portée requis pour contribuer à l'atteinte de la carboneutralité. BMO est la première institution financière au Canada à offrir un écosystème financier unique qui donne accès à du capital d'impact par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada, avec un refinancement à long terme par l'intermédiaire de BMO.

« Inspirée par notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, l'ambition climatique de BMO est d'être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre, a déclaré Jeffrey Shell, chef, Placements non traditionnels, ESG et innovation Grandes entreprises, BMO Gestion mondiale d'actifs. Les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur du bâtiment et de la construction au Canada représentent environ 30 pour cent du profil d'émissions total du Canada, et il n'y a pas de voie vers un monde carboneutre sans d'importantes améliorations de l'efficacité énergétique du parc immobilier existant. Ce programme est un exemple de la façon dont nous nous associons à des organisations pour créer des solutions durables nouvelles et efficaces pour nos clients. »

« Nous sommes ravis d'être à la pointe de l'innovation en matière de financement durable dans le secteur immobilier, s'est réjoui Nadim Hirji, chef, BMO Entreprises, Amérique du Nord. En tant que grande banque axée sur le développement durable, BMO a un rôle à jouer pour aider les propriétaires de bâtiments canadiens à accéder au financement dont ils ont besoin pour participer à la transition énergétique, et nous avons déjà constaté des débuts prometteurs chez nos clients. »

Parmi les projets récents, citons un projet innovant de réutilisation adaptative réalisé par la société de développement immobilier Sidewalk RED en Nouvelle-Écosse.

« Chez Sidewalk RED, nous travaillons avec BMO pour convertir un immeuble de bureaux en grande partie inoccupé en 141 logements locatifs dont le besoin se fait cruellement sentir, tout en décarbonisant les activités quotidiennes de l'immeuble et en économisant plus de 5 000 tonnes d'émissions de carbone intrinsèques en choisissant de convertir un immeuble existant plutôt que d'en construire un nouveau, a indiqué Joe Nickerson, vice-président et associé, Sidewalk RED. Notre objectif est d'intégrer les dimensions sociales et environnementales de l'ESG dans notre philosophie de développement et de contribuer à la construction de meilleurs quartiers. »

Comment cela fonctionne-t-il?

Les conseillers en services bancaires aux grandes entreprises de BMO invitent les clients à explorer l'analyse de rentabilité d'une rénovation énergétique, en leur expliquant comment les caractéristiques du programme d'amélioration écoénergétique de BMO peuvent débloquer de nouveaux projets.

Le client et BMO font appel à des partenaires de l'industrie qui établissent la portée des travaux, prévoient les économies de gaz à effet de serre (GES) et certifient le projet.

Selon les prévisions d'économies de GES, le client peut être admissible au capital d'impact de la Banque de l'infrastructure du Canada afin de soutenir la réalisation du projet.

afin de soutenir la réalisation du projet. Après la rénovation : Les économies de GES sont vérifiées, tandis que la structure de refinancement à long terme reflète la valeur supplémentaire que l'amélioration écoénergétique confère à une propriété, ce qui ouvre la voie à des options de restructuration de la dette.

BMO et la durabilité

Carboneutre dans ses opérations depuis 2010, BMO a annoncé en mars 2021 son ambition climatique : être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Cet objectif s'appuie sur un engagement précédent visant à mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a lancé l'Institut pour le climat de BMO et mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité continue d'être reconnu dans plusieurs classements, dont l'indice de référence mondial des systèmes financiers de la World Benchmarking Alliance, l'indice Dow Jones de développement durable, la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute et la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada de Corporate Knights.

Pour en savoir plus sur les initiatives de BMO en matière d'immobilier durable, cliquez ici (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être, Climat et L'inclusion sans obstacles 2025.

