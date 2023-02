Un partenariat exclusif avec Immigration.ca fournit des ressources d'apprentissage pour aider les nouveaux arrivants à établir leur vie financière au Canada

Le gouvernement du Canada s'est fixé pour objectif d'accueillir 500 000 immigrants par an d'ici 2025

MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - BMO aide les nouveaux arrivants au Canada à progresser et à établir leur vie financière grâce à un nouveau partenariat exclusif avec Immigration.ca, une ressource de premier plan en matière d'immigration et pour les nouveaux arrivants au Canada.

Le nouveau partenariat soutient les nouveaux arrivants en leur donnant accès aux outils financiers de BMO, notamment des outils sur la façon d'établir des antécédents en matière de crédit, d'adopter des habitudes d'épargne et de constituer un patrimoine à long terme sur Immigration.ca, une mine importante de ressources multidisciplinaires du secteur de l'immigration au Canada, qui compte plus de 1,5 million de pages vues par mois et un million d'abonnés combinés sur les médias sociaux. Les nouveaux arrivants auront accès à des ressources en ligne fiables et à du contenu éducatif pour favoriser leur littératie financière.

Le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif d'accueillir 500 000 immigrants par an d'ici 2025 et, lors du recensement canadien de 2021, près d'une personne sur quatre recensée était ou avait été un immigrant reçu ou un résident permanent au Canada, soit la proportion la plus élevée depuis la Confédération et la plus importante parmi les pays du G7. Un peu plus de 1,3 million de nouveaux immigrants se sont installés de façon permanente au Canada de 2016 à 2021, soit le plus grand nombre d'immigrants récents enregistré dans un recensement canadien.1

« BMO et Immigration.ca aident les nouveaux arrivants à améliorer leurs finances en leur donnant accès à des ressources essentielles et à des outils indispensables pour les aider à établir leur vie financière au Canada et faire une transition en douceur vers leur nouveau pays, a déclaré Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle, BMO. L'engagement de BMO à soutenir les nouveaux arrivants s'enracine dans sa raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

« Les nouveaux arrivants sont fondamentaux pour le futur tissu économique et culturel du Canada, et nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec BMO qui leur fournira des ressources et des idées qui les aideront à exceller », s'est réjoui Colin Singer, chef de la direction, Immigration.ca.

BMO aide les clients nouveaux arrivants à faire une transition en douceur dans leur nouvelle vie

Le programme Nouveau commencement avec BMO offre aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés, sans frais, parmi les meilleurs de leur catégorie, notamment des comptes de chèques et d'épargne, des options de prêts hypothécaires personnalisés, un accès au crédit sans antécédents de crédit, des placements et des virements de fonds internationaux, afin d'assurer le bon fonctionnement de leurs finances.

Conçu pour les aider dans leur transition, FinancesFutées BMO est un programme d'éducation financière en ligne gratuit qui offre aux nouveaux arrivants une expérience d'apprentissage personnalisée, à la demande et interactive. Cette plateforme de littératie financière vise à informer les nouveaux arrivants sur le système bancaire canadien et à les aider à acquérir de bonnes habitudes financières lorsqu'ils commencent une nouvelle vie au Canada . Elle propose des contenus de taille réduite, notamment des vidéos et des outils, pour permettre aux nouveaux arrivants de mieux comprendre des sujets financiers complexes, comme la gestion du budget et du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement dans leur avenir.

En 2022, alors qu'une série de crises mondiales a poussé un nombre record de personnes à se réinstaller en Amérique du Nord, BMO a également lancé son programme de talents destinés aux nouveaux arrivants, un programme de recrutement pour les personnes déplacées, les immigrants et les réfugiés, qui offre un soutien et crée des possibilités d'emploi pour les nouveaux arrivants au Canada et aux États-Unis. Dans le cadre de ce programme, BMO s'est associé à deux organismes d'emploi spécialisés pour aider à jumeler les candidats potentiels aux postes vacants à la Banque.

1 https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2022/12/le-canada-accueille-un-nombre-record-de-nouveaux-arrivants-en-2022.html

