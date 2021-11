150 000 $ versés à des organismes qui se consacrent au bien-être physique, mental et financier des anciens combattants et qui reconnaissent le service et le sacrifice des anciens combattants autochtones

Les dons marquent le jour du Souvenir au Canada

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui trois dons à des organismes canadiens qui se consacrent au bien-être physique, mental et financier des anciens combattants et qui reconnaissent le service et le sacrifice des anciens combattants autochtones.

« En reconnaissance de la Journée des vétérans autochtones célébrée plus tôt cette semaine et à l'approche du jour du Souvenir au Canada, nous nous rappelons des innombrables hommes et femmes qui ont donné sans compter pour servir leur pays, a déclaré John McNain, chef, Produits et expérience, Services bancaires aux particuliers, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Banque de Montréal. L'engagement de BMO à soutenir les collectivités s'étend à nos anciens combattants qui ont tant sacrifié pour le bien de tous. »

L'une des façons les plus importantes pour BMO d'honorer ce service est de veiller à ce que les anciens combattants soient soutenus, pas seulement une fois par an, mais tous les jours. La communauté de la défense et de la sécurité représente une proportion plus élevée de la population générale ayant besoin de soutien en matière de santé mentale et physique, et le nombre de sans-abri parmi les anciens combattants est considérablement plus élevé. En tant que banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, BMO fait ce don dans le cadre d'une longue tradition de soutien aux membres de nos forces armées.

Hommage aux vétérans autochtones

BMO s'est associé au Fonds du Souvenir, qui veille à ce qu'aucun vétéran canadien ne soit privé d'une sépulture, de funérailles ou d'une pierre tombale militaire en raison d'un manque de ressources financières au moment de son décès. Le don de BMO sera affecté à un court métrage qui reconnaît et célèbre le travail de l'Initiative pour vétérans autochtones du Fonds du Souvenir. Cette initiative consiste à fournir une pierre tombale aux vétérans autochtones décédés depuis plus de cinq ans qui reposent dans une tombe non marquée, ainsi qu'à ajouter le nom traditionnel des vétérans autochtones aux pierres tombales militaires existantes. Les cinéastes sont le caporal à la retraite Desmond Simon, qui a servi comme ingénieur de combat dans le 4e Régiment d'appui du génie et qui est originaire de la Première Nation Elsipogtog, une communauté micmaque du Nouveau-Brunswick, et Nate Gaffney, un cinéaste et photographe de la nation Wolastoqiyik.

BMO est le donateur exclusif du projet de film et ce don reflète sa relation de longue date avec le Fonds du Souvenir, qui remonte à la création du fonds à Montréal il y a plus de cent ans, en 1909.

Soutien en santé mentale et en sécurité du logement

Les dons de BMO visent également des organismes qui viennent en aide aux personnes aux prises avec diverses maladies mentales, comme le trouble de stress post-traumatique et les blessures de stress opérationnel, et qui sont confrontées à des besoins fondamentaux comme la recherche d'un abri. Ces organismes comprennent :

Maison du vétéran Canada

La Maison du vétéran Canada a pour mission d'aider les héros sans abri à se bâtir un avenir meilleur en leur offrant un logement supervisé abordable et permanent. L'organisme cible le nombre croissant d'anciens combattants sans logis et combine le logement avec des services de réadaptation sur place. La première communauté d'habitation de la Maison du vétéran, l'immeuble Andy Carswell à Ottawa, a ouvert ses portes au début de 2021 et offre un hébergement à 40 anciens combattants qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir.

Au début de 2022, la Maison du vétéran Canada lancera une campagne de financement nationale pour construire quatre autres maisons au Canada et développer un nouveau site Web. Le don de BMO servira à soutenir les anciens combattants de l'immeuble Andy Carswell, à Ottawa, dans le cadre du Programme de santé mentale et de transition.

Wounded Warriors Canada

Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui puise dans les meilleures pratiques cliniques et les soins fondés sur des données probantes pour apporter la guérison et l'espoir aux anciens combattants et aux premiers répondants blessés, et à leurs familles.

Reconnaissant que les blessures telles que le trouble de stress post-traumatique ont des répercussions sur toute la famille, l'organisme a créé le camp et le programme virtuel Warrior Kids pour atténuer l'impact secondaire des traumatismes sur les enfants qui vivent avec un parent blessé. Le don de BMO permettra de financer la participation de 80 enfants au programme Warrior Kids.

Banque officielle de la communauté de la Défense canadienne



BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne depuis 2008. La Banque a mis en place un Programme de services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne (SBCDC), conçu pour répondre aux besoins en matière de services bancaires du personnel permanent des Forces, des réservistes, des recrues, des familles des militaires, des anciens combattants et des retraités, ainsi que des employés civils du ministère de la Défense nationale (MDN) et du Personnel des fonds non publics, de la GRC et de la Garde côtière canadienne.

Le Programme SBCDC offre des produits et des services conçus expressément pour répondre aux besoins de la communauté de la Défense, comme des services bancaires à frais réduits et la carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes. Une partie de chaque transaction effectuée avec la carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes est versée à Appuyons nos troupes, l'œuvre de bienfaisance officielle des Forces armées canadiennes, ce qui a permis d'amasser plus de 727 000 $ jusqu'à présent.

BMO est fier de collaborer avec la communauté de la Défense canadienne, le Fonds du Souvenir, la Maison du vétéran Canada, Wounded Warriors Canada et ses nombreux autres partenaires pour agir conformément à sa raison d'être qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide les membres de la communauté de la Défense canadienne, visitez www.bmo.com/sbcdc ou www.bmo.com/sbcdc-entrepreneurs.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224

Liens connexes

www.bmo.com