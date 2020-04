BMO remporte un prix d'excellence en intelligence artificielle pour 2020

Plus tard cette année, BMO présentera une solution de prévision des liquidités pour aider les clients à mieux résoudre les insuffisances de fonds

MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que le Business Intelligence Group l'a récompensé en lui décernant un prix d'excellence en intelligence artificielle pour 2020.

Ce prix récompense l'outil de prévision des liquidités par intelligence artificielle de BMO, qui vise à améliorer la santé financière des clients des services bancaires courants en prévoyant les insuffisances de trésorerie. La solution s'appuie sur des capacités d'apprentissage approfondi pour évaluer les flux de trésorerie sur les comptes de chèques et d'épargne du client et peut prévoir les déficits potentiels jusqu'à sept jours à l'avance. Les capacités de prévision donnent aux clients le temps de résoudre plus rapidement les problèmes de trésorerie quotidiens. La solution sera présentée aux clients plus tard cette année.

« Au cours des dernières années, nous avons vu des clients adopter les services bancaires numériques pour combler plus de leurs besoins de gestion financière. Maintenant qu'ils ont l'habitude d'ouvrir des comptes, de vérifier les soldes, de déposer de l'argent et d'effectuer des paiements en ligne, ils recherchent des conseils plus personnalisés, a indiqué Brett Pitts, Services numériques, BMO Groupe financier. Alors que la croissance se poursuit, il est nécessaire de proposer des solutions de plus en plus pertinentes. Ce prix souligne l'engagement de notre équipe à rencontrer nos clients sur la plateforme de leur choix pour leur faire vivre des expériences numériques de pointe qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers. »

Le prix récompense les organisations, les produits et les personnes qui matérialisent l'intelligence artificielle et l'appliquent pour résoudre de véritables problèmes. Des prix sont décernés pour l'excellence dans l'un des quatre principaux types d'IA : les machines réactives, la mémoire limitée, la théorie de l'esprit et la conscience de soi.

BMO s'engage à offrir des expériences numériques de pointe axées sur le client. Au cours de la dernière année, BMO a lancé deux innovations parmi les institutions financières canadiennes. La Banque a introduit un processus automatisé de paiement des factures, la fonction QuickPay de BMO, ainsi qu'une solution de marge de crédit numérique qui offre aux clients la possibilité de demander une marge de crédit en toute sécurité sur leurs appareils mobiles.

Pour en apprendre davantage sur les Services mobiles de BMO ou pour télécharger l'application des Services bancaires de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

