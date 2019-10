BMO remporte le prix BEST pour le leadership dans l'apprentissage en entreprise de l'ATD

La Banque s'affaire à préparer ses employés au monde du travail de demain

Elle investit 78 millions de dollars par an dans des initiatives d'apprentissage et d'amélioration des compétences des employés

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW/ - L'Association for Talent Development (ATD) a récompensé BMO Groupe financier en lui décernant un prix BEST 2019. BMO est la seule banque canadienne classée parmi les meilleures entreprises de la liste de 2019. Le prix a été remis lors d'une cérémonie tenue à Washington (D.C.), le 3 octobre.

Le prix BEST d'ATD est l'une des distinctions les plus rigoureuses et les plus convoitées du secteur du développement des talents. Le programme mondial récompense les organisations qui connaissent du succès à l'échelle de l'entreprise grâce au développement des talents.

« Investir dans nos employés est la clé de la durabilité à long terme de BMO. Nous savons que le potentiel de carrière est la principale raison pour laquelle les employés viennent à BMO. Parallèlement, attirer et fidéliser les meilleurs talents nous permet de faire vivre à coup sûr les meilleures expériences possibles à nos clients », a déclaré Karen Collins, chef, Gestion des talents, BMO Groupe financier. « Pour rester compétitifs, nous devons faire preuve d'audace en matière de talent, en mettant en place les conditions nécessaires aux partenariats homme-machine, et en créant et en entretenant une culture propice à l'engagement et qui favorise l'apprentissage, la croissance, la créativité et l'innovation. »

L'engagement de la Banque en matière d'apprentissage est inébranlable. Depuis plus de 25 ans, BMO est à l'avant-garde des initiatives d'apprentissage en entreprise, investissant plus de 78 millions de dollars par an dans la formation de ses employés. Au cours de la prochaine décennie, les entreprises seront confrontées à des possibilités et à des défis sans précédent, en raison de l'évolution démographique de la main-d'œuvre, du bouleversement des modèles commerciaux traditionnels et de l'évolution rapide des technologies. Ces changements nécessitent de l'investissement dans les compétences.

« L'apprentissage et le perfectionnement sont essentiels à notre raison d'être comme entreprise. Fournir un lieu de travail inclusif où chacun est encouragé à donner le meilleur de lui-même, c'est offrir un lieu de travail sans obstacle à l'apprentissage. Notre stratégie novatrice et notre approche visant à développer des compétences orientées vers l'avenir permettent à notre main-d'œuvre de réussir face à la complexité croissante de l'espace financier », a poursuivi Gina Jeneroux, chef de l'apprentissage, BMO Groupe financier.

En 1994, BMO Groupe financier s'est engagé dans l'avenir de l'éducation en entreprise en inaugurant l'Académie BMO à Toronto. Conçue par le célèbre architecte canadien Raymond Moriyama, l'Académie BMO a été créée pour être bien plus qu'un simple symbole de l'apprentissage; c'était un investissement tangible dans les effectifs de la Banque, dans son programme de changement et dans sa conviction du pouvoir de réinvention.

L'éventail des options d'apprentissage s'est considérablement accru au cours des 25 dernières années. Des programmes formels en classe aux cours en ligne, en passant par les vidéos, articles, livres électroniques, infographies et activités de perfectionnement appliquées, les employés de BMO peuvent désormais choisir les compétences à acquérir et le lieu et la manière de le faire.

Apprentissage numérique : permettre un apprentissage souple et évolutif

En 2018, BMO a créé BMO U, une plateforme mobile d'apprentissage accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de permettre aux employés de se former à leur travail, à leur carrière, à leurs intérêts personnels et à l'avenir du monde du travail. BMO U crée une expérience personnalisée en donnant un accès facile à des milliers de ressources d'apprentissage formelles et informelles, et offre des moyens de partager des idées, de trouver des experts et de participer à des communautés d'apprentissage. Un an plus tard, près de la moitié des employés de BMO en sont des utilisateurs actifs.

Plus tôt cette année, la Banque a lancé le programme d'apprentissage Vers l'avenir à BMO pour aider les employés à acquérir les compétences techniques dont ils auront besoin pour l'avenir numérique, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, la science des données, la cybersécurité et les compétences numériques. Le programme inclut également des « compétences humaines » - empathie, résilience, jugement et intelligence culturelle - afin de différencier les gens des technologies qu'ils construisent et utilisent, et de tisser des liens plus solides entre les personnes, les équipes et les clients. Le programme d'apprentissage Vers l'avenir à BMO a pour objectif de rehausser la barre pour tous les employés, d'aider les experts à rester au sommet de leur domaine et de donner aux leaders les moyens de diriger dans un nouveau contexte.

Connecter les employés pour les aider à explorer de nouvelles possibilités

À la disposition des employés de BMO, #aidebienvenue est un forum de travail virtuel où les leaders peuvent publier des projets à court terme ou des défis pour lesquels ils ont besoin d'aide, et où les employés peuvent se porter volontaires pour prendre en charge des tâches correspondant à leurs compétences. Les projets sont examinés par l'équipe de développement des talents de la Banque afin de garantir leur conformité avec les objectifs du programme et de l'entreprise.

Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires.

