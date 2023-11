Les prix Global Awards récompensent les réalisations innovantes des entreprises du secteur des services financiers

Le processus d'ouverture de compte avant l'arrivée dans le cadre du programme Nouveau commencement avec BMOMD permet le traitement instantané des demandes de compte pré-arrivée admissibles pour les résidents de 13 pays

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que son service bancaire en ligne de pointe, le processus d'ouverture de compte avant l'arrivée dans le cadre du programme Nouveau commencement avec BMOMD, a reçu deux prix Global Awards :

BAI Global Innovation Award : Ce prix prestigieux récompense les institutions financières qui adoptent l'innovation numérique pour transformer l'expérience de leurs clients. BAI a souligné l'expérience de premier ordre du processus d'ouverture de compte avant l'arrivée dans le cadre du programme Nouveau commencement avec BMO MD , qui aide les nouveaux arrivants à ouvrir un compte et à transférer de l'argent, ce qui atténue le stress lié à l'immigration au Canada .

« Nous sommes reconnaissants d'avoir été reconnus à l'échelle mondiale pour notre engagement à soutenir les nouveaux arrivants tout au long de leur parcours et à leur donner les moyens de progresser dans la construction de leur vie au Canada, a s'est réjoui Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle, BMO. Poussés par notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires, nous demeurons déterminés à continuer d'apporter des changements significatifs et à offrir les meilleures expériences qui soient pour aider les nouveaux arrivants à effectuer une transition harmonieuse vers le prochain chapitre de leur parcours financier et à s'assurer qu'ils disposent des ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir au Canada. »

« Les investissements dans l'innovation nous ont permis d'offrir des services bancaires de pointe qui transcendent les frontières et qui aident les nouveaux arrivants au Canada à prendre une longueur d'avance pour améliorer leurs finances, a indiqué Gregory Brown, chef, Gestion des produits numériques, Ventes et marketing Amérique du Nord, BMO. Le compte de pré-arrivée montre comment BMO repousse les limites du possible pour s'assurer que ses clients bénéficient de l'excellence du service et des progrès en matière de services bancaires numériques. »

En avril 2023, BMO a amélioré ses capacités d'ouverture de compte en ligne avant l'arrivée pour les nouveaux arrivants au Canada en permettant aux demandeurs en ligne des territoires admissibles de faire traiter instantanément leur demande de compte bancaire BMO avant l'arrivée. En outre, le programme Nouveau commencement a été étendu aux résidents des pays qui font partie du processus accéléré de demande de visa d'étudiant du gouvernement du Canada, notamment Antigua-et-Barbuda, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago et le Vietnam. Ces prix soulignent les efforts continus de BMO pour être à l'avant-garde des progrès en matière de services bancaires numériques et reflètent la mission de BMO d'offrir une expérience bancaire exceptionnelle au-delà des frontières.

BMO continue d'ouvrir la voie en tant que banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, en se concentrant sur l'offre d'expériences numériques de premier plan qui aident les clients à améliorer leurs finances. Ces prix s'appuient sur le palmarès de BMO en matière d'innovations numériques reconnues par le marché, y compris la distinction Fast Company Best Workplace for Innovators (2023), l'obtention des notes les plus élevées dans l'étude de J.D. Power 2023 sur la satisfaction à l'égard des services bancaires en ligne (J.D. Power 2023 Online Banking Satisfaction Survey) (2023), le Best Fintech Accelerator and Incubator Award, de Finovate (2022), l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada (2022) et les prix Global Innovation Awards de BAI (2022).

BMO aide les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances :

Programme Nouveau commencement avec BMO : Le programme Nouveau commencement avec BMO propose aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, de premier ordre, comprenant des comptes de chèques et des comptes d'épargne, des options hypothécaires personnalisées, un accès au crédit sans antécédents de crédit, des services de placements et de virements de fonds internationaux, afin de leur permettre d'établir leur vie financière.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

Pour plus d'informations sur les prix Global Innovation Awards de BAI, consultez https://www.bai.org/global-innovation-awards/global-innovation-awards-finalists/ (en anglais).

Pour plus de renseignements sur les prix Qorus-Accenture Banking Innovation Awards, visitez https://bankinginnovation.qorusglobal.com/ (en anglais).

