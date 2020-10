Les Canadiens laissent de l'argent sur la table avec les frais bancaires mensuels.

BMO lance une nouvelle option de compte pour donner aux familles les moyens d'améliorer leurs finances.

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW/ - Afin d'aider les familles canadiennes à économiser de l'argent, BMO a lancé son nouveau Forfait famille, une offre unique en son genre sur le marché canadien. Dans un ménage où un membre de la famille a un compte de chèques du programme Privilège ou Performance de BMO, tous les autres membres du ménage peuvent obtenir leur propre compte de chèques distinct sans payer de frais mensuels.

« En écoutant nos clients et en discutant avec eux, nous comprenons que de nombreuses familles canadiennes subissent des pressions financières en raison de la pandémie. Nous avons également entendu dire que les clients savent généralement ce qu'ils devraient faire pour atteindre leurs objectifs financiers, mais ont parfois du mal à le faire, a déclaré John McNain, chef, Produits et expérience, Services bancaires aux particuliers, BMO Banque de Montréal. Nous voulons aider les clients en comblant cette lacune. Avec notre nouvelle offre de Forfait famille, nous franchissons cette étape pour remettre de l'argent entre les mains des familles canadiennes et leur permettre d'économiser davantage sur une base mensuelle. Il s'agit de leur donner les moyens d'améliorer leurs finances. Mais ce n'est là que la première étape. C'est un parcours à long terme que nous poursuivons avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

Dans un nouveau sondage de BMO prenant le pouls des habitudes bancaires des Canadiens, près de 40 pour cent des familles ont révélé que le nombre total de comptes de chèques dans leur ménage se situait entre deux et cinq. En ce qui concerne les frais de ces comptes, plus du quart (27 pour cent) des familles canadiennes ont indiqué payer entre 6 $ et plus de 20 $ par compte de chèques par mois. Et même si certains sont conscients qu'il existe des options pour aider à réduire ou éliminer les frais mensuels, ils ne sont pas toujours en mesure d'en profiter. Près de la moitié des personnes interrogées ont indiqué ne pas avoir suffisamment d'argent dans leur compte pour que leurs frais mensuels soient supprimés.

Avec le nouveau Forfait famille de BMO, lorsqu'un membre du ménage possède un compte de chèques du programme Privilège ou Performance de BMO, les membres de la famille peuvent ouvrir leur propre compte de chèques distinct sans payer de frais mensuels, tout en préservant la confidentialité de leur compte individuel - des frais mensuels uniques s'appliquent à toute la maisonnée. Tous les titulaires d'un compte du Forfait famille ont droit à des transactions quotidiennes illimitées sans frais, y compris les transactions Virement InteracMD.

Pour en savoir plus ou pour ouvrir un compte avec le Forfait famille de BMO et obtenir jusqu'à 350 $, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/comptes-bancaires/forfait-famille/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

