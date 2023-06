MONTRÉAL et CHICAGO, le 26 juin 2023 /CNW/ - Pour la 13e année et la 9e année d'affilée, respectivement, BMO a été reconnu comme la Meilleure banque privée et la Meilleure banque commerciale au Canada par le magazine World Finance. BMO a également pris la tête du classement comme Meilleure banque de services aux particuliers au Canada pour la deuxième année consécutive et Meilleure banque privée des États-Unis et Meilleure banque commerciale des États-Unis pour la première fois.

Les prix World Finance Banking Awards de 2023 récompensent la façon dont la stratégie Le numérique au premier plan de BMO et ses expériences client de premier plan répondent et dépassent les attentes en constante évolution des clients grâce à des services de gestion financière numérique de premier ordre. L'expansion de la présence de BMO aux États-Unis après l'acquisition de Bank of the West renforce davantage sa connectivité des deux côtés de la frontière et à l'échelle de la Banque, offrant aux clients l'accès à des expériences bancaires exhaustives ainsi qu'à une gamme complète de produits et de services bancaires courants et de placement pour les particuliers et les entreprises.

Les prix World Finance Banking Awards annuels récompensent les chefs de file du secteur, les personnalités éminentes, les équipes exemplaires et les organisations remarquables qui représentent des modèles de réussite et de meilleures pratiques dans divers domaines. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury composé de journalistes financiers, ainsi que par les lecteurs et abonnés du magazine World Finance.

« Nous sommes ravis d'être reconnus pour la 13e année consécutive pour l'excellence de nos activités de Gestion bancaire privée au Canada et nous sommes fiers de recevoir notre premier prix de Meilleure banque privée aux États-Unis. La force de BMO réside dans sa capacité à offrir un service à la clientèle de premier ordre en fournissant des solutions novatrices et des conseils personnalisés adaptés aux besoins de ses clients. Pour l'avenir, nous sommes déterminés à faire évoluer nos services afin d'aider les familles les plus fortunées d'Amérique du Nord à gérer efficacement leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers. »

- Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine

« Nous sommes très heureux d'être reconnus pour la 9e année consécutive comme la Meilleure banque commerciale au Canada, et pour la première fois comme la Meilleure banque commerciale aux États-Unis. En tant que Banque nord-américaine de premier plan, la force de notre rendement nous permet d'investir dans les personnes et les technologies qui nous permettent de soutenir nos clients de part et d'autre de la frontière. Nous continuons à chercher des occasions d'alimenter la croissance des activités, qui donnent à nos clients les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers et font tourner l'économie nord-américaine. »

- Nadim Hirji, chef, BMO Entreprises, Amérique du Nord

« Nous sommes honorés d'être reconnus par le magazine World Finance comme la Meilleure banque de services aux particuliers au Canada pour la deuxième année consécutive. Chaque jour, nous aidons nos clients à améliorer leurs finances grâce à des produits, des services et des conseils de premier plan. Nous continuons à innover pour créer l'expérience bancaire la plus pratique qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs. »

- Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financiers

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

