BMO reçoit les plus grands honneurs dans les catégories Éducation du marché et Intendance

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs Canada a été mise à l'honneur aujourd'hui lors de l'attribution des Prix de leadership de l'Association pour l'investissement responsable (AIR) 2021, recevant la note la plus élevée dans les catégories Éducation du marché et Intendance.

« C'est un honneur de voir l'excellent travail de notre équipe canadienne reconnu par l'AIR, a déclaré Kristi Mitchem, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. BMO Gestion mondiale d'actifs est un membre actif de la communauté de l'investissement responsable depuis plus de 30 ans. En tant qu'investisseurs et gestionnaires de capital, nous nous engageons à faire progresser ces principes et à créer un avenir plus durable. Nous sommes ravis de continuer à stimuler la croissance des pratiques d'investissement responsable au Canada, aux côtés de nos collègues de l'AIR, dans les années à venir. »

Éducation du marché

BMO Gestion mondiale d'actifs a été honorée dans la catégorie Éducation du marché pour le développement et le lancement de l'outil d'analyse MonprofilESGMC. L'outil a été développé à l'aide d'une recherche exclusive réalisée auprès de clients à valeur nette élevée, qui a identifié quatre personnalités distinctes d'investisseurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en fonction de leurs préférences et de leurs convictions.

L'objectif de la campagne MonprofilESGMC était d'intégrer davantage les enjeux ESG dans les conversations conseiller-client, de mieux comprendre les mentalités ESG des investisseurs individuels et de répondre à l'idée limitative qu'il existe une approche unique en matière d'investissement ESG. Pour favoriser des conversations de qualité, BMO Gestion mondiale d'actifs a fourni aux conseillers des ressources supplémentaires, notamment une trousse d'outils et un guide d'accompagnement ESG.

Intendance

BMO Gestion mondiale d'actifs a également été récompensée dans la catégorie Intendance pour son travail visant à accélérer la diversité et l'inclusion (D&I) au Canada au-delà du genre. Cette reconnaissance découle d'un engagement actif avec les entreprises canadiennes visant à soutenir les meilleures pratiques pour une divulgation plus large des données sur la diversité, la collaboration avec les pairs et les décideurs pour améliorer les rapports sur la diversité, et le développement et la promotion d'un leadership éclairé en matière de D&I de la part de l'équipe spécialisée Investissement responsable de BMO Gestion mondiale d'actifs.

Leadership ESG de BMO

Les derniers prix font suite aux classements et aux marques de reconnaissance ESG antérieurs de BMO, notamment :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement annuel des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite (2021)

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

de 2020 de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour de plus amples renseignements sur les initiatives d'investissement responsable de BMO Gestion mondiale d'actifs, veuillez visiter le site www.bmogam.com/irleaders.

Pour plus d'informations sur les Prix de leadership de l'AIR 2021, cliquez ici.

MonprofilESGMC est destiné à des fins éducatives uniquement et ne doit pas faire l'objet de mesures sans que des conseils juridiques, fiscaux et en matière de placement aient au préalable été obtenus d'un professionnel agréé. Les renseignements, analyses et opinions figurant dans le présent document sont communiqués à titre d'information seulement et ne visent pas à fournir des conseils ou des recommandations précis sur un titre individuel. Le client devrait communiquer avec son professionnel en placement pour déterminer la solution qui répondra le mieux à sa situation et à ses besoins personnels en matière de placement.

