MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu cinq prix Global Retail Banking Innovation Awards (prix mondiaux de l'innovation dans le secteur des services bancaires aux particuliers) de la part de The Digital Banker pour son leadership en matière d'innovation numérique, d'expérience client et d'excellence en matière de prestation de services.

Prix du meilleur programme de formation, d'apprentissage et de perfectionnement du personnel : Créé au Centre d'excellence en méthode agile de BMO, le programme de formation et de développement Agile numérique a été mis en place pour renforcer les aptitudes et les compétences des employés dans des rôles spécifiques à l'agilité afin de permettre une livraison numérique à grande échelle avec qualité et rapidité.

Créé au Centre d'excellence en méthode agile de BMO, le programme de formation et de développement Agile numérique a été mis en place pour renforcer les aptitudes et les compétences des employés dans des rôles spécifiques à l'agilité afin de permettre une livraison numérique à grande échelle avec qualité et rapidité. Prix du produit de prêt numérique de l'année : PaiementFuté BMO est une solution à faible impact sur le crédit qui a aidé les Canadiens à accéder à un outil souple pour transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs.

PaiementFuté BMO est une solution à faible impact sur le crédit qui a aidé les Canadiens à accéder à un outil souple pour transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs. Prix de la meilleure innovation en matière de paiements : Le service Partage-Parts permet aux clients de partager leurs dépenses facilement et efficacement entre leurs destinataires du service Virement Interac MD . Les clients peuvent partager leurs dépenses avec toute personne inscrite au service Virement Interac , peu importe où ils effectuent leurs opérations bancaires, offrant une solution à guichet unique pratique.

Le service Partage-Parts permet aux clients de partager leurs dépenses facilement et efficacement entre leurs destinataires du service Virement . Les clients peuvent partager leurs dépenses avec toute personne inscrite au service Virement , peu importe où ils effectuent leurs opérations bancaires, offrant une solution à guichet unique pratique. Prix de l'innovation exceptionnelle en matière de service à la clientèle par une banque de services aux particuliers : La suite de contrôles liés aux cartes de BMO Digital Banking est une solution rapide pour nos clients qui font face à des problèmes urgents, comme un portefeuille perdu, une carte endommagée ou un NIP oublié. Les clients ont le pouvoir d'agir sans tracas, sans avoir à faire un appel ou à se rendre en succursale.

La suite de contrôles liés aux cartes de BMO Digital Banking est une solution rapide pour nos clients qui font face à des problèmes urgents, comme un portefeuille perdu, une carte endommagée ou un NIP oublié. Les clients ont le pouvoir d'agir sans tracas, sans avoir à faire un appel ou à se rendre en succursale. Prix de la meilleure initiative générée par l'IA pour les opérations de vente au détail : Un outil optimisé par un grand modèle de langage (LLM) créé en partenariat avec Deloitte, l'assistant virtuel relatif à la rétroaction client de BMO aide les employés à gagner du temps en résumant et en catégorisant la rétroaction obtenue des évaluations des clients afin de traiter de façon proactive les tendances et les problèmes émergents. En prenant les éléments d'un tableau de bord traditionnel et en y ajoutant des données optimisées par LLM, cette solution cohérente améliore le flux de travail des employés afin d'atteindre la satisfaction de la clientèle.

« Ces prix sont une nouvelle reconnaissance de l'engagement de BMO en faveur d'une innovation tangible guidée par une compréhension approfondie des besoins de nos clients, a déclaré Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques et chef, Produits, Canada, BMO. BMO continue d'être un précurseur en offrant des expériences numériques de premier plan qui aident les clients à améliorer leurs finances. »

Les Global Retail Banking Innovation Awards sont un programme mondial qui reconnaît les organisations qui sont le fer de lance des nouvelles normes d'innovation dans les services bancaires aux particuliers. Les prix récompensent l'excellence dans le secteur des services financiers pour des réalisations exceptionnelles en matière d'expériences numériques.

BMO continue à montrer la voie, en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir et déterminée à offrir des expériences numériques de premier plan qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. Ces prix représentent une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissances sectorielles.

Pour plus d'informations sur les prix Global Retail Banking Innovation Awards, veuillez consulter le site https://thedigitalbanker.com/awards/global-retail-banking-innovation-awards/ (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site https://www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244