MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir été récompensé par deux prix d'innovation numérique pour SuiviArgent BMO, une capacité basée sur l'intelligence artificielle (IA) qui repère et aide les clients à éviter les insuffisances de fonds potentielles. La solution a été reconnue par BAI lors de l'attribution des prix Global Innovation Awards 2020. De plus, la solution a remporté un prix Model Bank 2021 de Celent pour le bien-être financier.

SuiviArgent s'appuie sur des modèles d'IA et d'apprentissage machine pour fournir aux clients des informations financières qui prédisent intelligemment et avec précision les déficits de liquidités jusqu'à sept jours d'avance dans leurs comptes, un facteur de différenciation sur le marché canadien. Les clients reçoivent des informations de SuiviArgent directement par l'appli Services mobiles BMO.

« Nous constatons le potentiel croissant du numérique pour aider les clients à améliorer leurs finances; nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive alors que nous tournons la page sur la COVID-19. Notre équipe travaille sans relâche pour fournir à nos clients, là où ils se trouvent, une expérience bancaire numérique transparente et elle se concentre de plus en plus à traduire notre force en conseils dans un contexte numérique, a déclaré Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO Banque de Montréal. Ces prix récompensent notre approche visant à mettre le numérique au premier plan pour donner à nos clients les moyens d'améliorer leurs finances. »

Les prix Global Innovation Awards 2020 de BAI récompensent les organisations du monde entier qui ont déployé des efforts fructueux pour faire avancer le secteur grâce au lancement d'innovations ayant un impact positif sur la rentabilité, l'efficience et l'expérience client dans les catégories de prix.

Les prix annuels Model Bank Awards de Celent récompensent les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels au succès des services bancaires. Les candidatures, qui sont présentées par des institutions financières, sont soumises à un processus d'évaluation rigoureux par les analystes de Celent.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224; Internet : www.bmo.com, Twitter : @BMOMedia