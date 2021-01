MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir remporté deux prix Innovation BIG 2021 récompensant à la fois une nouvelle solution numérique et un chef de file des Services numériques de BMO. Les prix, qui sont décernés par le Business Intelligence Group, honorent les organisations, les produits et les individus qui donnent vie à des idées novatrices.

La Banque a reçu un prix pour la mise au point d'une nouvelle solution numérique conçue pour simplifier les dons caritatifs. La solution sans contact « Give & Go » de BMO est conçue pour automatiser l'expérience de don, ce qui permettra aux donateurs d'effectuer une transaction de bienfaisance numériquement sans avoir à ouvrir une application ou à parcourir un formulaire de don en ligne. Concrètement, la solution rend l'expérience de don jusqu'à 12 fois plus rapide que les méthodes de don en ligne traditionnelles, créant un potentiel d'impact réel pour les organismes de bienfaisance.

Par ailleurs, Peter Poon, chef, Services numériques et innovation de BMO pour le Canada, comptait parmi sept dirigeants mondiaux reconnus. Un prix lui a été décerné pour son leadership dans la mise au point d'innovations conçues pour offrir des expériences de pointe et améliorer les résultats financiers des clients et de la Banque. Ses réalisations comprennent la création du programme primé InnoV8 de BMO et la réalisation d'innovations à fort impact sur le marché - comme la fonction QuickPay de BMO, l'application SuiviArgent et l'inscription numérique automatisée - destinées aux clients canadiens de BMO.

« Nos équipes continuent de défendre un état d'esprit qui donne priorité au numérique, tout en gardant nos clients au cœur de tout ce qu'elles font, a déclaré Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO Banque de Montréal. Ces prix récompensent notre volonté inébranlable de créer des solutions numériques qui simplifient la vie de nos clients et les aident à réaliser leurs objectifs financiers, ainsi que les leaders derrière ces efforts. Bien qu'il s'agisse d'un parcours continu, je ne saurais être plus fier de notre équipe. »

Les prix Innovation BIG honorent les organisations et les individus qui donnent vie à des idées novatrices. Grandes ou petites, ces idées changent la façon dont nous vivons le monde. Des organisations du monde entier ont soumis leurs innovations récentes aux prix Innovation BIG. Les candidatures ont ensuite été jugées par un groupe restreint de chefs d'entreprise et de dirigeants qui offrent de leur temps et de leur savoir-faire pour évaluer les soumissions.

