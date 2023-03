TORONTO , le 28 mars 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a été informé d'une offre de rachat restreinte non sollicitée émanant de TRC Capital Investment Corporation (« TRC Capital ») visant l'achat de jusqu'à un million d'actions ordinaires de BMO, soit environ 0,14 % des actions ordinaires en circulation, à un prix de 113,55 $ CA par action, inférieur à celui du marché.

BMO recommande aux actionnaires de rejeter cette offre non sollicitée de TRC Capital, car son prix est nettement inférieur au marché; il représente une réduction de 4,44 % et de 4,40 %, respectivement, par rapport aux cours de clôture des actions de BMO à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York le 21 mars 2023, dernier jour de Bourse précédant la date de la présentation de cette offre.

BMO n'appuie pas et n'est pas affilié ou associé de quelque façon que ce soit à TRC Capital ni à son offre de rachat restreinte non sollicitée.

TRC Capital a fait des offres de rachat restreintes non sollicitées semblables pour des actions de plusieurs autres sociétés ouvertes. Les offres d'achat restreintes visent à acquérir moins de 5 % des actions en circulation d'une société, évitant ainsi les exigences en matière de communication de l'information et de procédure applicables à la plupart des offres en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des offres d'achat restreintes et ont exprimé de sérieuses préoccupations à leur sujet, notamment quant à la possibilité que les investisseurs acceptent ces offres sans comprendre le cours de vente par rapport à la valeur marchande réelle de leurs titres.

La SEC a publié des conseils aux investisseurs portant sur les offres d'achat restreintes, notant que certains instigateurs de ces offres à des prix inférieurs aux cours du marché « espèrent prendre les investisseurs au dépourvu s'ils ne comparent pas le cours vendeur à la valeur marchande actuelle ». Les conseils de la SEC se trouvent sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm (en anglais seulement).

Les directives de longue date de l'ACVM à ce sujet se trouvent sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à l'adresse https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/6/61-301/csa-notice-csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders (en anglais seulement).

BMO encourage fortement les courtiers, les négociateurs et les autres acteurs sur le marché à faire preuve de prudence et à passer en revue la lettre concernant la diffusion et l'information des offres d'achat restreintes par les courtiers sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm (en anglais seulement).

BMO demande qu'une copie du présent communiqué soit comprise dans toute distribution de documents se rapportant à l'offre de rachat restreinte d'actions de BMO par TRC Capital.

Selon les documents de l'offre de TRC Capital, les actionnaires de BMO qui déposent leurs actions pour accepter cette offre peuvent retirer leurs actions dans certaines circonstances en suivant les procédures décrites dans ces documents de l'offre.

