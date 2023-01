MONTRÉAL et CHICAGO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO), et ses filiales BMO Financial Corp. et BMO Harris Bank N.A. (ensemble, « BMO »), ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont reçu toutes les approbations réglementaires requises pour réaliser l'acquisition de Bank of the West auprès de BNP Paribas (XPAR : BNP). BMO prévoit que l'acquisition sera conclue le 1er février 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de conclusion habituelles.

« Nous sommes ravis de réunir BMO et Bank of the West pour continuer à bâtir une banque nord-américaine de premier plan, avec un objectif commun de progrès pour nos clients, nos employés, nos collectivités et la planète », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous offrons des services bancaires aux clients de BMO depuis plus de 200 ans, en les aidant à améliorer leurs finances, à développer leurs entreprises et à stimuler la croissance économique. Nous sommes impatients de collaborer avec les collectivités dans l'ensemble de notre zone d'influence élargie aux États-Unis, afin de favoriser des changements significatifs au niveau local grâce à une combinaison solide d'investissements financiers et communautaires », a indiqué David Casper, chef de la direction, É.-U., BMO Groupe financier.

À la conclusion, BMO accueillera les quelque 1,8 million de fidèles clients - particuliers, entreprises, grandes entreprises - et clients des services de gestion du patrimoine, et leur offrira une commodité accrue grâce à l'accès à plus de 1 000 succursales dans 32 États américains et à l'accès gratuit à plus de 42 000 guichets automatiques dans tout le pays. BMO se réjouit également de voir plus de 9 300 employés de Bank of the West se joindre à la famille BMO.

Après la conclusion et jusqu'à la conversion des systèmes des banques combinées, prévue début septembre 2023, les clients continueront de recevoir des services dans leurs succursales, sites Web et applications mobiles respectifs de Bank of the West et de BMO. BMO fournira aux clients de Bank of the West des informations clés sur la façon dont la banque combinée les servira, y compris le plan de conversion de leurs comptes.

En outre, BMO Groupe financier a annoncé que deux nouveaux dirigeants devraient être nommés au conseil d'administration de la société de portefeuille américaine de BMO, BMO Financial Corp., avec prise d'effet à la conclusion :

Nandita Bakhshi , actuellement administratrice de BancWest Holding Inc. et de Bank of the West. M me Bakhshi est aussi actuellement présidente et chef de la direction de Bank of the West et cochef de la direction et administratrice de BNP Paribas USA , Inc. Elle est également membre du conseil d'administration de Grameen America, du conseil de surveillance de The Clearing House; de The U.S. India Strategic Partnership Forum (USISPF); et du Council on Foreign Relations (CFR). M me Bakhshi a consacré sa carrière à un leadership inclusif, transformationnel et tourné vers l'avenir, en mettant particulièrement l'accent sur l'accession des femmes à des rôles de direction. M me Bakhshi sera également nommée conseillère spéciale sur l'intégration auprès de l'équipe de la haute direction de BMO à la conclusion de la transaction.

« Nous sommes impatients d'accueillir ces deux leaders exceptionnels au sein de notre conseil d'administration », a déclaré John Rau, président du conseil, BMO Financial Corp.

Un lien détaillant la composition de l'ensemble du conseil d'administration de BMO Financial Corp. se trouve ici : https://www.bmoharris.com/us/about/corporate-information/board-of-directors (en anglais).

BMO Financial Corp. est la société de portefeuille américaine de BMO Harris Bank N.A. Le conseil d'administration de BMO Financial Corp. assure la gouvernance et la surveillance de la Banque, ainsi que de BMO Capital Markets et de BMO Private Bank. BMO Financial Corp. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal et la société de portefeuille de premier rang de BMO aux États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Tous ces énoncés sont faits conformément aux règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et ils sont conçus comme des énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant la conclusion prévue de la transaction proposée, les plans de BMO pour les activités combinées de BMO et de Bank of the West et les répercussions de la transaction sur les finances, l'exploitation et le capital, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Habituellement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de divers verbes ou mots, comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « planifier », « évaluer », « être d'avis », « engager », « objectif », « cible », ou des variations grammaticales négatives de ceux-ci.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que spécifique. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de presse de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles. Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la possibilité que la transaction proposée ne se réalise pas dans les délais prévus ou ne se réalise pas du tout parce que des conditions de la conclusion ne sont pas satisfaites en temps voulu ou ne le sont pas du tout ou sont reçues sous réserve de conditions ou d'exigences défavorables; les avantages escomptés de la transaction proposée, tels que la croissance de nos activités aux États-Unis ne sont pas réalisés dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison de l'évolution des conditions générales de l'économie et du marché, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et des règlements (y compris les modifications des exigences en matière de capital) et de leur application, et du degré de concurrence dans les zones géographiques et les secteurs d'activité dans lesquels Bank of the West exerce actuellement ses activités; les activités de Bank of the West pourraient ne pas donner les résultats escomptés ou ne pas correspondre aux résultats antérieurs; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement Bank of the West; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à la transaction; l'exposition accrue aux fluctuations des taux de change; et les autres facteurs mentionnés dans la section des Risques pouvant influer sur les résultats futurs, et dans les sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de financement, ainsi que les risques opérationnels non financiers, juridiques et réglementaires, de stratégie, environnementaux et sociaux et de réputation, à la section Gestion globale des risques du Rapport de gestion annuel 2022 de BMO, qui présentent tous l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et risques pourraient avoir une incidence négative sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement ces facteurs et risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre la transaction proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

