Ameriprise Financial achètera les activités de gestion d'actifs de BMO en Europe , au Moyen-Orient et en Afrique

L'opération étaye les objectifs de BMO visant à optimiser l'efficience et à concentrer le capital et les investissements dans les secteurs où sa position sur le marché est avantageuse, notamment dans ses activités de gestion de patrimoine en Amérique du Nord

BMO Gestion de patrimoine établira une relation stratégique avec Columbia Threadneedle Investments, la division de gestion mondiale d'actifs d'Ameriprise, afin d'offrir à ses clients de la Gestion de patrimoine, Amérique du Nord des occasions d'accéder à un vaste éventail de solutions de gestion de placements de premier plan de Columbia Threadneedle

BMO Marchés des capitaux maintient une présence active à l'échelle internationale

TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une entente définitive avec Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) en vue de vendre les entités qui représentent ses activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon les modalités de l'entente, Ameriprise Financial achètera les activités de gestion d'actifs de BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour 615 M£, soit environ CAD 1,089 M$, dans le cadre d'une opération entièrement au comptant, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles de conclusion. Par ailleurs, aux États-Unis, cette opération donne à certains clients de BMO Gestion d'actifs la possibilité de passer à Columbia Threadneedle Investments, sous réserve du consentement du client. Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

« Cette opération cadre avec l'orientation de BMO axée sur la rentabilité à long terme en tant que banque et gestionnaire de patrimoine de premier plan en Amérique du Nord. Elle nous permet de concentrer nos ressources là où nous avons un avantage concurrentiel et où nous sommes bien positionnés pour générer de la croissance et des rendements relutifs, a déclaré Joanna Rotenberg, Chef, BMO Gestion de patrimoine. Nous continuerons à investir dans nos secteurs d'activité diversifiés de la Gestion de patrimoine, Amérique du Nord, y compris dans nos activités de gestion d'actifs au Canada, afin d'offrir une expérience inégalée à nos clients à mesure que leurs besoins évoluent. »

Columbia Threadneedle est la division de gestion mondiale d'actifs d'Ameriprise Financial et supervise les placements pour les particuliers, les conseillers et les gestionnaires de patrimoine, ainsi que pour les institutions. L'opération augmente considérablement les activités de Columbia Threadneedle en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Columbia Threadneedle pourra ainsi tirer parti des talents et des capacités stratégiques de BMO Gestion mondiale d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, qui peuvent être mis à profit à l'échelle mondiale, notamment de son expertise en matière d'investissement responsable, de placement axé sur le passif, de gestion fondée sur un rapport de confiance, de marché immobilier européen et de fiducie d'investissement.

Dans le cadre de l'opération, BMO et Columbia Threadneedle établiront également une relation stratégique afin d'offrir aux clients de la Gestion de patrimoine, Amérique du Nord de BMO des occasions d'accéder à un vaste éventail de solutions de gestion de placements de Columbia Threadneedle, y compris le service de représentation (reo), des capacités d'investissement responsable et des placements non traditionnels, au moment de la conclusion.

« Columbia Threadneedle est un acteur mondial de la gestion d'actifs et est bien positionnée pour faire passer les secteurs d'activité à un niveau supérieur. À mesure que les besoins des clients en matière de gestion d'actifs évoluent, l'envergure, les nouvelles capacités et la portée de distribution deviennent encore plus cruciales. Cette opération est un excellent résultat pour les deux institutions contractuelles et pour nos clients », a ajouté Mme Rotenberg.

L'opération cadre avec la stratégie globale de BMO visant à rehausser le profil de rendement

Sur une base pro forma, selon les données financières de fin d'exercice les plus récentes, l'opération a pour effet d'améliorer d'environ 64 pdb le ratio d'efficience de BMO, d'environ 20 pdb le rendement des capitaux propres et d'environ 29 pdb les ratios des fonds propres sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1. Ces résultats étayent l'objectif stratégique de BMO visant à rehausser le rendement des actionnaires grâce à l'optimisation du capital et des ressources. L'opération n'aura pas d'impact important sur le rythme annualisé des bénéfices.

Accroître l'avantage concurrentiel de BMO en Amérique du Nord en matière de gestion de patrimoine

BMO Gestion de patrimoine est un élément clé de la stratégie de croissance de BMO. L'annonce d'aujourd'hui accélère les occasions d'accroître son avantage concurrentiel en Amérique du Nord. Les divisions primées de BMO Gestion privée au Canada et aux États-Unis offrent des services-conseils de confiance aux clients fortunés, aux familles et aux entreprises grâce à un vaste éventail de solutions axées sur la planification financière, l'assurance et les conseils. La plateforme de premier ordre de BMO Ligne d'action pour les investisseurs autonomes ainsi que les services-conseils numériques hybrides de pointe ConseilDirect et Portefeuille futé sont bien positionnés pour assurer l'accélération continue des placements en ligne. BMO est également résolu à faire prospérer ses activités de gestion d'actifs au Canada, comme leader et innovateur reconnu dans le domaine des fonds négociés en bourse qui domine le marché sur le plan des flux nets depuis 10 ans, avec l'intention d'étendre davantage ses activités dans les secteurs en croissance rapide des placements non traditionnels et des placements ESG.

Comme cette opération répondait aux exigences comptables des actifs détenus aux fins de vente selon les termes des IFRS, la Banque enregistrera une dépréciation nette de l'écart d'acquisition liée à ces secteurs d'activités d'environ 745 millions de dollars après impôts au deuxième trimestre de 2021, qui sera déclarée dans le segment des Services d'entreprise et traitée comme un élément d'ajustement. Ce montant est assujetti aux rajustements de clôture, y compris les justes valeurs et les taux de change en vigueur à la date de conclusion.

L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021. BMO et Columbia Threadneedle s'efforcent d'assurer une transition en douceur.

Dans le cadre de l'opération, BMO Marchés des capitaux et Morgan Stanley Canada Limited ont agi à titre de conseillers financiers et Norton Rose Fulbright LLP a agi à titre de conseiller juridique pour BMO. Linklaters LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Ameriprise Financial.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (et sont faites conformément aux règles d'exonération de cette loi) et des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à la conclusion prévue de l'opération proposée et à l'incidence financière de l'opération proposée; elles sont généralement identifiées par des mots comme « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « viser » et « pouvoir » et d'autres expressions similaires.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives se fondent sur diverses hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les hypothèses sous-jacentes pourraient se révéler inexactes et que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que l'opération proposée ne soit pas conclue au moment prévu ou qu'elle ne le soit pas du tout parce que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenues ou que les autres conditions de conclusion n'auront pas été remplies en temps opportun ou qu'elles ne l'auront pas été du tout; les modalités de l'opération proposée pourraient devoir être modifiées pour satisfaire à ces conditions; les avantages prévus de la transaction proposée, comme le fait qu'elle soit relutive sur les plans du ratio d'efficience et du rendement des capitaux propres de BMO et qu'elle améliore le ratio des fonds propres sous forme d'actions ordinaires de catégorie 1 de BMO, ne sont pas réalisés dans le délai prévu ou ne le sont pas du tout en raison de l'évolution de la situation économique et des conditions de marché en général, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et des règlements (y compris les changements apportés aux exigences en matière de fonds propres) et de leur mise application; les risques d'atteinte à la réputation et la réaction des clients et des employés de BMO quant à l'opération; la réaffectation du temps de gestion pour les problèmes liés à l'opération; les autres facteurs énoncés à la page 14 du Rapport annuel BMO de 2020. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs doivent être pris en compte en plus d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

BMO ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Demandes de renseignements des investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956