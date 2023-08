MONTRÉAL, le 8 août 2023 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter l'ensemble de ses billets subordonnés (fonds propres d'urgence pour non-viabilité) d'une valeur de 850 000 000 $ US 4,338% échéant le 5 octobre 2028 (les « billets »). Le rachat aura lieu le 5 octobre 2023 (la « date de rachat »). Les billets sont rachetables à un prix de rachat égal au montant du capital de ceux-ci, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets cessera de courir à compter de la date de rachat.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Les porteurs des billets recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités de l'acte de fiducie.

