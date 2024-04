MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter toutes ses 14 000 000 actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 46 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions privilégiées de série 46 ») en circulation pour un montant total de 350 millions de dollars le 25 mai 2024. Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Les actions privilégiées de série 46 sont rachetables au gré de la Banque le 25 mai 2024 (la « date de rachat ») à un prix de rachat de 25 $ par part. Le paiement du prix de rachat sera effectué par la Banque le 27 mai 2024, premier jour ouvrable suivant la date de rachat.

Indépendamment du paiement du prix de rachat, le dernier dividende trimestriel de 0,31875 $ par part des actions privilégiées de série 46 annoncé par la Banque le 27 février 2024 sera versé de la manière habituelle le 27 mai 2024 aux actionnaires inscrits le 29 avril 2024.

Les porteurs des actions privilégiées de série 46 recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités énoncées.

