BMO présente une solution de marge de crédit entièrement numérique conçue pour accélérer l'expérience de crédit des clients utilisateurs des services mobiles

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW/ - BMO Banque de Montréal a annoncé le lancement d'une nouvelle solution de crédit offrant aux clients la possibilité de demander une marge de crédit personnelle directement à partir de leur appareil mobile. Les clients peuvent désormais demander un prêt en remplissant un formulaire numérique bref et convivial, et recevoir une décision de crédit en quelques minutes.

« Les Canadiens continuent de se tourner vers leur appareil mobile pour faire leurs transactions bancaires quotidiennes. Nous y avons vu une occasion de proposer une solution de prêt numérique facilitant l'expérience bancaire et qui soit accessible partout, en tout temps », a déclaré Brett Pitts, chef - Services numériques, BMO Groupe financier. « Ce nouveau service numérique témoigne du solide engagement de BMO à numériser les transactions bancaires courantes afin d'offrir un meilleur soutien à nos clients. »

La plateforme offrira les avantages suivants :

Une véritable expérience numérique : Une demande peut être faite sur un appareil mobile par le biais d'une interface numérique simple. Les clients admissibles dont la demande est approuvée peuvent même établir le prêt sans même se rendre dans une succursale.

Une demande peut être faite sur un appareil mobile par le biais d'une interface numérique simple. Les clients admissibles dont la demande est approuvée peuvent même établir le prêt sans même se rendre dans une succursale. Une décision en temps réel : Le client reçoit une réponse instantanée à sa demande de marge de crédit.

Le client reçoit une réponse instantanée à sa demande de marge de crédit. Un accès au crédit plus rapide : Les clients admissibles dont la demande est approuvée peuvent puiser dans leur prêt en moins de 48 heures.

Au cours de l'année écoulée, la Banque a lancé de nombreux nouveaux outils et améliorations, dont la possibilité d'ouvrir un compte bancaire et de demander une carte de crédit depuis un appareil mobile, et s'est engagée à investir dans l'innovation numérique afin de créer de meilleures expériences pour les clients utilisateurs d'appareils numériques.

BMO encourage les clients à se familiariser avec les options d'emprunt disponibles et à évaluer l'incidence des modalités de crédit sur leurs finances quotidiennes. Les clients souhaitant parler à un expert en crédit peuvent prendre rendez-vous dans la succursale la plus proche pour discuter de leurs besoins financiers et déterminer si une marge de crédit est la meilleure option.

La nouvelle offre est proposée aux clients existants de BMO qui utilisent l'application des Services mobiles BMO.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

