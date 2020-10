MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Le secteur agricole canadien évolue, les progrès soutenus en matière d'efficacité et de durabilité étant influencés par l'évolution de la dynamique du marché et les effets continus de la COVID-19. Le secteur agroalimentaire est également vital pour l'économie canadienne puisqu'il représentait plus de 4 pour cent du PIB du Canada en 2019. Afin de soutenir plus efficacement les entreprises du secteur agricole, BMO Banque de Montréal a mis en place une équipe élargie dédiée aux services bancaires offerts aux secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Cette équipe spécialisée fournira un soutien de bout en bout aux clients des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire de partout au pays. Le nouveau groupe est une équipe nationale de spécialistes des services bancaires aux agriculteurs dont les membres ont une expérience en agriculture combinée à un savoir-faire technique en finance, ainsi qu'une compréhension approfondie des défis et des possibilités du marché local. L'équipe sera bien placée pour fournir des solutions complètes pour tous les types et toutes les échelles d'entreprises, y compris les capacités de paiement numérique et de trésorerie de la Banque. Ces solutions ont été spécialement conçues pour le secteur agricole afin d'aider les clients à obtenir les services bancaires dont ils ont besoin, rapidement et facilement.

« Les producteurs agricoles du Canada continuent d'investir massivement dans leurs activités afin de nourrir les Canadiens et le monde, a indiqué Aaron Goertzen, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. Au cours des deux dernières décennies, la productivité du secteur agricole a augmenté cinq fois plus vite que celle de l'économie canadienne dans son ensemble, et cette tendance montre peu de signes de ralentissement. »

« BMO soutient les agriculteurs et le secteur agricole depuis plus de 200 ans - bon nombre des premiers clients de la Banque étaient des agriculteurs - et nous reconnaissons l'importance de ce secteur et son importance pour l'économie canadienne, a déclaré Lynda Taylor, chef, Agriculture et agroalimentaire, BMO Banque de Montréal. Nous sommes fiers d'être un chef de file parmi les grandes banques canadiennes, et ce groupe élargi nous offre la chance d'adopter une approche encore plus ciblée par rapport au secteur. Nous sommes des partenaires locaux; notre équipe d'experts en agriculture sera là pour les clients, d'un océan à l'autre, pour soutenir toutes les facettes du secteur agricole canadien au temps de la COVID-19 et au-delà. »

Le groupe travaillera également en étroite collaboration avec des partenaires des Services aux particuliers, de la Gestion de patrimoine et des Marchés de capitaux afin de soutenir les entreprises de ce segment avec une gamme complète de produits et de services bancaires et de gestion de patrimoine.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les entreprises agricoles, visitez https://grandesentreprises.bmo.com/fr/expertise-sectorielle/agriculture/.

