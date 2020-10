MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW/ - Les entreprises des rues commerçantes du Canada emploient une majorité de Canadiens, mais ont toujours été mal desservies. Alors que le pays est en bonne voie de maîtriser la pandémie de COVID-19, leur rebond influera sur la reprise globale du Canada. Pour s'assurer que ces entreprises essentielles reçoivent le soutien dont elles ont besoin, BMO a mis sur pied une équipe bancaire spécialisée ayant pour mission de leur fournir des orientations et des conseils afin de favoriser leur croissance.

Cette équipe soutiendra les entreprises d'un océan à l'autre avec des directeurs, Gestion relationnelle ayant pour fonction principale d'aider les clients des grands centres urbains comme des régions rurales; elle continuera d'investir dans des technologies et des solutions conçues spécifiquement pour ce segment et d'en développer. Ces innovations comprendront l'amélioration continue des solutions numériques telles qu'Affaires express BMO, une plateforme d'intégration des petites entreprises de premier plan, et une approche plus simple et plus rationalisée des services à ce segment, tout en adaptant des solutions propres à plusieurs secteurs clés.

« En tant que Banque des entreprises du Canada, il n'a jamais été aussi important pour nous de soutenir les entreprises canadiennes; nous devons assurer leur réussite économique pour assurer le succès du Canada, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Le défi que nous avons remarqué est que ce segment a été mal desservi. Nous cherchons à changer cela. Nous avons désormais une équipe dédiée uniquement à ce segment pour donner à ces entreprises les moyens d'améliorer leurs finances. C'est le début d'un véritable partenariat avec les entreprises des rues commerçantes du Canada à travers le pays. »

Le groupe travaillera également en étroite collaboration avec des partenaires des Services aux particuliers, de Gestion de patrimoine et des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada pour soutenir les entreprises de ce segment en leur offrant une gamme complète de produits et de services bancaires et de gestion de patrimoine.

Un soutien plus large aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures

En tant que Banque des entreprises du Canada, BMO préconise des mesures supplémentaires pour aider à maintenir un environnement favorable aux petites entreprises. Une part essentielle de l'effort réside dans un soutien hyper ciblé visant à aider les entreprises actives dans les secteurs qui ont été plus négativement touchés par le confinement, comme l'hôtellerie et les services professionnels, à se rétablir.

De plus, BMO reconnaît que les femmes entrepreneures ont été particulièrement touchées et ont besoin d'un soutien plus large pour les aider à sortir plus fortes de la pandémie. Pour les aider, BMO rend hommage aux femmes a promis 100 000 $ en bourses aux entrepreneures canadiennes. Ce nouveau programme de bourses versera à dix entreprises appartenant à des femmes 10 000 $ à investir dans leur entreprise.

BMO s'est également engagé à bâtir une société inclusive sans obstacle et à aider tous les propriétaires de petites entreprises à réussir sur le plan économique. La Banque a récemment participé à une annonce avec le gouvernement fédéral, aux côtés d'autres organisations, pour s'associer au nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada. BMO continue également de soutenir l'autosuffisance économique et la croissance des communautés autochtones du Canada, et s'est engagé à doubler la taille de son portefeuille de prêts aux entreprises, de dépôts et de placements pour les Autochtones d'ici 2025.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises, consultez https://www.bmo.com/principal/entreprise/.

Pour accéder à la page de ressources de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/entreprise/ressources-petites-entreprises/.

