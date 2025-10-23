MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui l'émission d'une obligation autochtone à taux fixe puis flottant à 4 ans remboursable par anticipation (4NC3) d'une valeur de 200 millions de dollars canadiens et a accueilli Cedar Leaf Capital, Inc., premier courtier en valeurs mobilières détenu majoritairement par des Autochtones au Canada, au syndicat de courtiers. Le produit de l'offre sera affecté aux entreprises appartenant à des Autochtones et aux communités autochtones, tels que précisé dans le cadre d'obligations durables de BMO (le « cadre »).

« Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO travaillent en étroite collaboration avec les communautés et les clients autochtones à travers le Canada, contribuant à promouvoir leur indépendance économique et leur apportant son soutien dans la construction de leur avenir, a déclaré Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO. Suivant les traces des Services bancaires aux Autochtones en matière d'innovation et de développement de nouvelles solutions pour ses clients, nous sommes ravis d'être la première banque en Amérique du Nord à émettre une obligation autochtone labellisée pour soutenir notre travail auprès des entreprises et communautés autochtones. »

Tirer parti de notre cadre d'obligations durables pour élaborer des solutions

L'obligation autochtone est émise conformément au cadre de BMO, qui s'aligne sur la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, pour favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. Le cadre définit les actifs admissibles dans onze catégories de projets verts, quatre catégories de projets sociaux et trois catégories de projets de transition. Chaque catégorie contribue à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et à la résolution des défis mondiaux en matière de durabilité et d'autonomisation économique. Le cadre s'aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes, les Principes applicables aux obligations sociales, les Lignes directrices applicables aux obligations durables et le Guide sur le financement de la transition climatique de l'International Capital Market Association (ICMA) et BMO a reçu un deuxième avis de Moody's sur le cadre.

La date de conclusion prévue de l'émission est le 27 octobre 2025. BMO Marchés des capitaux agit en tant qu'agent principal et Cedar Leaf Capital en tant que cogestionnaire de l'émission. BMO rendra compte publiquement de l'utilisation du produit de l'obligation autochtone dans l'année suivant son émission, puis chaque année par la suite.

