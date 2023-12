Premier établissement postsecondaire d'Amérique du Nord à obtenir un prêt étiqueté vert

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le Trinity College est le premier établissement postsecondaire en Amérique du Nord à obtenir un prêt étiqueté vert pour son nouveau bâtiment de résidence et d'enseignement universitaire, le Lawson Centre for Sustainability. Organisé par BMO, le prêt vert servira à financer la construction de l'ambitieux nouveau bâtiment polyvalent en bois massif, sans émission de carbone et certifié LEED Platine.

« Ce nouveau bâtiment phare est le projet de construction le plus important que le Trinity College ait entrepris depuis 100 ans, ce qui a été rendu possible grâce à la générosité de nos anciens étudiants qui ont apporté un soutien sans précédent à la campagne Living Trinity (en anglais). Le Lawson Centre for Sustainability mettra en valeur notre campus historique et profitera aux étudiants pour les générations à venir, a déclaré le professeur Mayo Moran, vice-recteur principal et vice-chancelier de Trinity College, une université fédérée avec l'Université de Toronto. Grâce au nouveau Lawson Centre for Sustainability (en anglais) et à notre Initiative de durabilité intégrée (en anglais) innovatrice, nous consolidons notre engagement en faveur de l'environnement, de la promotion du bien-être et de la création d'un nouveau modèle d'expérience étudiante dans lequel l'éducation et les pratiques en matière de développement durable sont intégrées à la vie quotidienne au sein du collège. »

Actuellement en construction, l'installation polyvalente ajoutera 14 450 mètres carrés d'espaces résidentiels, d'enseignement, sociaux et de restauration pour la communauté. La capacité résidentielle du campus Trinity passera de 450 à 800 lits, ce qui répondra au besoin de logements étudiants supplémentaires et permettra à un plus grand nombre d'étudiants de profiter de l'expérience universitaire.

« Inspiré par sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence, dans la vie comme en affaires, l'ambition climatique de BMO est d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre, a rappelé Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO. En tant que chef de file en matière de finance durable, nous sommes fiers d'accorder le premier prêt étiqueté vert à une université nord-américaine. Aider des clients comme le Trinity College à atteindre leurs objectifs ESG, qui comprennent le soutien à l'éducation et aux pratiques en matière de durabilité, est un excellent exemple de la façon dont nous nous associons à des organisations pour créer des solutions durables nouvelles et efficaces. »

La durabilité est au cœur de la conception et de la construction du Lawson Centre, ainsi que de son exploitation et de sa maintenance. Le bâtiment de pointe en bois massif utilisera un système de chauffage et de refroidissement géothermique ainsi que des panneaux photovoltaïques sur le toit, des fenêtres à triple vitrage, une citerne souterraine pour la collecte et la réutilisation de l'eau de pluie, et des matériaux d'origine locale, notamment de la pierre à chaux et des briques.

Grâce à notre initiative de durabilité intégrée, des programmes de durabilité innovants seront également proposés aux étudiants, qu'il s'agisse d'initiatives liées aux études ou parallèles, d'occasions de recherche ou d'apprentissage par l'expérience, d'un programme de la ferme à la table, d'une cuisine communautaire pour l'enseignement et l'apprentissage, ou d'une recherche sur les systèmes alimentaires, a déclaré le vice-recteur principal Moran, en précisant que le plan d'aménagement paysager comprend des zones écologiques uniques d'espèces indigènes, deux nouvelles cours intérieures et des espaces verts ouverts pour une variété d'activités, ainsi que la toiture-ferme George and Martha Butterfield.

Le Lawson Centre for Sustainability, dont l'ouverture est prévue en 2025, devrait recevoir les certifications les plus avancées en matière d'efficacité énergétique, notamment la certification LEED Platine et la norme de conception des bâtiments carboneutres du Conseil du bâtiment durable du Canada. Il visera également à obtenir la norme WELL pour répondre aux objectifs de durabilité plus larges du projet et aux objectifs de développement durable des Nations Unies n° 9 (Industrie, innovation et infrastructure), n° 11 (Villes et communautés durables), n° 12 (Consommation et production responsables) et n° 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

Le financement vert est émis en vertu du cadre de financement vert de Trinity College, qui est aligné sur les Principes applicables aux obligations vertes 2021 de l'International Capital Market Association, ainsi que sur les Principes applicables aux prêts verts 2021 de la Loan Market Association, et a reçu un deuxième avis positif de DNV Business Assurance Services UK Limited.

BMO et la durabilité

Carboneutre dans ses opérations depuis 2010, BMO a annoncé en mars 2021 son ambition climatique : être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Cet objectif s'appuie sur un engagement précédent visant à mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a lancé l'Institut pour le climat de BMO et mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité continue d'être reconnu dans les classements mondiaux, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, l'indice Dow Jones de développement durable, la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute et le palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables du monde de Corporate Knights comme la banque la plus durable en Amérique du Nord pour la quatrième année d'affilée.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être, Climat et L'inclusion sans obstacles 2025.

