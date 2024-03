Des experts et des chefs de file du secteur de la santé se réuniront lors du premier sommet de BMO sur l'obésité pour examiner les perspectives et les tendances en matière de traitement de l'obésité.

NEW YORK, le 13 mars 2024 /CNW/ - BMO organisera son premier sommet sur l'obésité le 20 mars 2024 à New York. La conférence s'adressera aux investisseurs qui souhaitent entendre des représentants d'entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan qui mettent au point des traitements médicaux pour la gestion du poids, ainsi que des intervenants du continuum des soins et de la prestation de services.

Des thèmes de pointe seront abordés dans le cadre de tables rondes et de présentations, notamment :

Une table ronde sur le paysage thérapeutique émergent.

La voix du patient : une conversation avec des patients sous traitement GLP-1+.

Obésité 101 avec Intellihealth, par la D re Katherine Saunders .

. La prestation de soins avec Beth Israel Lahey Health, Weight Watchers et Intellihealth.

Une opinion clé sur la recherche métabolique, par le D r Louis J. Aronne du Weill Cornell Medical College.

du Weill Cornell Medical College. Une table ronde de payeurs traitant de la couverture et de l'accès, avec Prime Therapeutics.

« D'importantes discussions doivent avoir lieu sur l'élaboration et la mise en œuvre des soins liés à l'obésité, a déclaré Evan Seigerman, analyste principal, Biotechnologie et produits pharmaceutiques, BMO. Ce sommet a pour but de susciter ces discussions et de partager des idées et des solutions avec des leaders d'opinion et des experts qui peuvent faire bouger les choses pour relever les défis de la prestation de soins aux patients souffrant d'obésité et de maladies métaboliques. »

Des analystes de BMO, dont Evan Seigerman, accueilleront les principales entreprises du secteur des sciences de la vie, notamment :

Altimmune

Amgen

Capital Rx

Corbus Pharmaceuticals

Eli-Lilly & Co.

Novo Nordisk

Scholar Rock

Structure Therapeutics

Tern Pharmaceuticals

Pour plus d'informations ou pour demander un entretien avec l'un des experts de BMO, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous. Remarque : Des restrictions s'appliqueront aux médias pour l'accès à certains conférenciers et présentations.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Kelly Hechler, Toronto, [email protected], 416-867-3996