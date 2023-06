MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - BMO a obtenu la meilleure note dans le cadre de l'étude de 2023 de J.D. Power sur la satisfaction des clients pour les services bancaires en ligne. L'étude, qui analyse les commentaires de milliers de clients des services bancaires en ligne au Canada, a attribué à BMO les meilleures notes dans quatre catégories clés :

Information/contenu Navigation Vitesse Attrait visuel

« C'est un immense honneur pour BMO d'être classé au premier rang des services bancaires en ligne au Canada, a déclaré Ernie Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de nos clients là où ils se trouvent, en leur offrant des expérience humaines et numériques qui les aident à améliorer leurs finances. »

« La majorité des Canadiens comptent sur le numérique pour gérer leurs finances au quotidien[1] et nous continuons à nous efforcer de répondre à leurs attentes en constante évolution en leur offrant des expériences de gestion de l'argent numérique de premier plan, a soutenu Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO. Cette reconnaissance est un autre exemple de la mise en œuvre de la stratégie Le numérique au premier plan de BMO et témoigne de notre expérience et de notre approche axées sur le client. »

L'obtention de ce classement valide la stratégie Le numérique au premier plan de BMO et s'appuie sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissance sectorielle. En avril 2023, la Banque a été récompensée par deux prix Celent Model Bank[2]. Celent est une société de recherche et de conseil de premier plan spécialisée dans la technologie pour les institutions financières mondiales. En octobre 2022, BMO a été reconnue comme chef de file au classement sur l'expérience numérique pour les applications de services bancaires mobiles au Canada de Forrester au quatrième trimestre de 2022[3].

BMO continue d'ouvrir la voie en tirant parti du potentiel des technologies émergentes pour générer de la valeur pour les clients et l'organisation. L'évolution des besoins et des attentes de nos clients a guidé les efforts de la Banque, dont le lancement de fonctionnalités telles que le Gestionnaire de prélèvements automatiques, la caractéristique Délai de grâce le jour même, Mon info BMO, SuiviArgent BMO et l'Identification par égoportrait.

Pour plus de renseignements sur les Services bancaires aux particuliers de BMO, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

Pour plus d'informations sur J.D. Power, consultez www.jdpower.com/awards (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans le domaine de la connaissance des consommateurs, des services de conseils et des données et analyses. Pionnier dans l'utilisation des données massives, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans une intelligence industrielle incisive quant aux interactions des consommateurs avec les marques et les produits. Les plus grandes entreprises mondiales des principaux secteurs d'activités font confiance à J.D. Power pour orienter leurs stratégies visant à améliorer l'expérience de la clientèle.

J.D. Power a des bureaux répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir davantage au sujet des offres commerciales de l'entreprise, consultez JDPower.com/business (en anglais).

___________________________

1 Selon le sondage sur les services bancaires numériques de BMO (avril 2023), la majorité (81 pour cent) des Canadiens utilisent des outils bancaires numériques pour toutes ou la plupart de leurs opérations bancaires.

2 https://www.celent.com/awards/model-bank/winners (en anglais)

3 https://nouvelles.bmo.com/2022-10-19-BMO-reconnu-comme-le-chef-de-file-des-applis-de-services-bancaires-mobiles-au-Canada-dans-letude-Digital-Experience-Review-TM

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327