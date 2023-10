MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu la meilleure note en matière de satisfaction de la clientèle parmi les cinq grandes banques canadiennes dans le cadre de l'étude J.D. Power 2023 sur la satisfaction envers les services bancaires aux particuliers au Canada. Cette étude annuelle analyse les commentaires directs de milliers de clients à travers le Canada et mesure leur satisfaction à l'égard de leur banque principale.

Les clients ont accordé à BMO la meilleure note dans quatre des sept facteurs de l'étude :

Niveau de confiance

Personnel

Offres de comptes répondant aux besoins des clients

Aide fournie aux clients pour gagner du temps et économiser de l'argent

« Nous sommes reconnaissants à nos clients d'avoir reconnu l'engagement de BMO à toujours leur accorder la priorité et de nous avoir classés au premier rang pour la satisfaction envers les services bancaires aux particuliers. La victoire d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'équipe BMO à aider nos clients à améliorer leurs finances, ainsi que de l'importance que nous accordons à la commodité et à l'innovation, dans tous les circuits de distribution, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO. Je suis incroyablement fière du travail acharné et de l'attention que notre équipe porte à nos clients chaque jour. Ensemble, nous continuerons à soutenir les objectifs financiers et les réalisations de nos clients grâce à des expériences numériques novatrices et à des conseils d'experts. »

L'obtention de ce prix s'appuie sur les excellents antécédents de BMO en matière de reconnaissance sectorielle. En plus de se classer au premier rang pour la satisfaction de la clientèle envers les services bancaires aux particuliers, BMO a obtenu la meilleure note parmi les grandes banques du Canada dans l'étude J.D. Power 2023 sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne au Canada, en juin.1

L'étude 2023 sur la satisfaction envers les services bancaires aux particuliers au Canada comprend les réponses de 13 960 clients de banques de détail au Canada sur la banque admissible qu'ils considèrent comme leur principale institution financière. L'étude a été menée en deux vagues en 2023.

Pour de plus amples renseignements sur les Services bancaires aux particuliers de BMO, visitez www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers.

Pour plus d'informations sur J.D. Power, consultez www.jdpower.com/awards (en anglais).

_________________________________ 1 BMO Banque de Montréal a obtenu la note la plus élevée parmi les cinq grandes banques dans l'étude J.D. Power 2023 sur la satisfaction envers les banques de détail au Canada, qui mesure la satisfaction des clients à l'égard de leur banque principale, dans l'étude J.D. Power 2023 sur la satisfaction envers les services bancaires en ligne au Canada, qui mesure la satisfaction des clients à l'égard du site Web des institutions financières pour la gestion des comptes bancaires. Visitez le site jdpower.com/awards (en anglais) pour plus de détails.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327