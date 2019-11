BMO nommera George Cope à titre de président du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé son intention de nommer George A. Cope à titre de président du conseil d'administration une fois qu'il aura été réélu comme administrateur indépendant à l'assemblée annuelle de BMO le 31 mars 2020. J. Robert S. Prichard, président du conseil d'administration de BMO, quittera le conseil après avoir agi à titre d'administrateur indépendant pendant 20 ans et de président du conseil depuis 2012.

« La feuille de route remarquable de George en tant que chef de la direction d'une société ouverte et sa réputation de leader stratégique engagé à l'égard de l'innovation, de la croissance et de la bonne gouvernance font de lui le président idéal pour faire progresser le conseil d'administration, a déclaré M. Prichard. Je suis honoré d'avoir eu l'occasion de siéger au conseil d'administration au cours des deux dernières décennies et d'en avoir été le président ces huit dernières années, et je remercie mes collègues administrateurs et tout le personnel de BMO pour leur dévouement et leur soutien au fil des ans. »

« Je suis reconnaissant de la confiance que le conseil d'administration m'accorde et j'ai hâte de travailler avec mes collègues administrateurs pour tirer parti du succès que nous avons connu sous la direction de Rob. J'appuie sans réserve la solide équipe de direction de BMO et ses plans visant à concrétiser les priorités stratégiques de la Banque, a indiqué M. Cope. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Rob d'avoir guidé BMO tout au long d'une période de grands progrès et d'avoir jeté les bases solides nécessaires à la continuité de notre réussite. »

Christine Edwards, présidente du Comité de gouvernance et de mise en candidature, a déclaré : « Le conseil d'administration a suivi un processus de planification de la relève minutieux et délibératif qui nous a menés à appuyer à l'unanimité la nomination de George Cope comme prochain président. Nous nous attendons à ce que le passage de Rob à George soit harmonieux. »

M. Cope siège au conseil d'administration de BMO à titre d'administrateur indépendant depuis 2006 et est membre du Comité de gouvernance et de mise en candidature et du Comité des ressources humaines. Président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada depuis 2008, il quittera ce poste le 5 janvier 2020. Il a précédemment été chef de la direction de TELUS Mobilité et de Clearnet Communications Inc.

M. Cope est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires (HBA) de la Richard Ivey School of Business de l'Université Western et a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Western, de l'Université de Windsor, de l'Université Trent et de l'Université Queen's. M. Cope a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2014 et intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2018. Il a également récemment reçu le prix « Corporate Citizen of the Year » (citoyen de l'année) décerné par le magazine Report on Business du Globe and Mail pour avoir dirigé le lancement de « Bell Cause pour la cause », une initiative sans précédent en matière de santé mentale.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Paul Gammal, Toronto, paul.gammal@bmo.com, 416-867-3996