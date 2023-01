BMO est au premier rang des banques nord-américaines au palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights

Classée huitième banque au monde sur 793 banques

Scores exceptionnels pour les revenus durables et la diversité des dirigeants et du conseil d'administration

MONTRÉAL et CHICAGO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) figure au classement 2023, établi par Corporate Knights, des 100 sociétés les plus durables au monde à titre de banque la plus durable en Amérique du Nord, pour la quatrième année d'affilée. BMO, la huitième banque au monde et parmi les 15 pour cent des banques les plus performantes en matière de revenus durables, a reçu des notes élevées pour la diversité de son conseil d'administration et de ses dirigeants.

« À BMO, notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, oriente notre stratégie et alimente nos engagements à progresser pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO et dirigeante promotrice, Durabilité. C'est un véritable honneur d'être reconnus à l'échelle mondiale pour les pratiques de durabilité innovantes qui nous aident à incarner notre raison d'être. »

BMO offre de nombreux produits et programmes qui soutiennent le progrès vers une économie plus juste et durable, notamment :

En 2021, BMO a annoncé son ambition climatique, qui consiste à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre, et a lancé l'Institut pour le climat de BMO. Cette ambition climatique cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, l'indice Dow Jones de développement durable et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être de BMO, Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

