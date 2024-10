MONTRÉAL et CHICAGO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui la nomination de Kristin Milchanowski comme sa nouvelle chef de l'intelligence artificielle et des données. Kristin entrera en fonction le 15 octobre 2024.

Kristin pilotera les stratégies de BMO en matière d'intelligence artificielle (IA), de données, d'analytique et de robotique, ainsi que les technologies de soutien, en se faisant la championne d'une feuille de route transformatrice en matière d'IA qui optimise et améliore la valeur de l'entreprise. En outre, elle se concentrera sur la gestion et la gouvernance des données dans l'ensemble de l'organisation, en approfondissant la culture robuste et établie de la Banque en matière d'innovation et de responsabilisation.

« Kristin apporte des connaissances et un savoir-faire approfondis en matière de transformation des entreprises en tirant parti du plein potentiel de leurs données et de leur technologie, a déclaré Steve Tennyson, chef de la technologie et des opérations, BMO. Je me réjouis de travailler avec Kristin alors que nous faisons progresser notre stratégie Le numérique au premier plan et que nous exploitons la puissance des solutions d'IA qui différencieront l'expérience numérique de nos clients et de nos collègues. »

Kristin est une dirigeante mondiale de l'IA avec plus de 20 ans d'expérience, la plupart dans le secteur financier. Plus récemment, Kristin a été Global Innovation Partner / Principal chez EY, se concentrant sur l'IA, le calcul intensif et les technologies quantiques. Kristin est membre associé en intelligence artificielle de l'Université d'Oxford, où elle a effectué des études postdoctorales en IA et est titulaire d'un doctorat en sciences de la décision.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre des investissements importants de BMO dans le domaine de l'IA. Ces dernières années, BMO a été reconnu par Evident AI (en anglais) comme l'une des 10 premières banques au monde en matière d'innovation dans le domaine de l'IA, a reçu le prix Commercial Banking Impact Award dans la catégorie Intelligence artificielle et analytique avancée décerné de Datos Insights (en anglais) et nommé l'une des entreprises les plus innovantes au monde par Fast Company (en anglais).

En outre, BMO commandite des organisations et des accélérateurs technologiques en Amérique du Nord, s'associe à eux et leur fournit une expertise en la matière :

Vector Institute : Un institut d'IA de renommée mondiale qui permet aux entreprises d'adopter et d'accélérer l'IA de façon responsable. En plus de soutenir l'écosystème de l'IA et de s'ancrer dans notre stratégie d'analyse, BMO s'est toujours associé à l'équipe de Vector pour faire progresser nos solutions basées sur l'IA grâce au transfert de technologie, à l'attraction de talents, à la formation et au perfectionnement.

Creative Destruction Lab (CDL) : Un organisme à but non lucratif qui offre un programme de mentorat pour les entreprises scientifiques et technologiques massivement évolutives et en phase de démarrage. Le partenariat de BMO avec CDL-Montréal aide les entreprises d'IA et de science des données à devenir des entreprises à forte croissance.

NEXT AI : Un réseau de développement de fondateurs pour les entrepreneurs qui cherchent à résoudre les défis mondiaux avec des entreprises basées sur l'IA et la commercialisation de la technologie. BMO a été l'un des fondateurs de Next AI, qui s'engage à identifier et à soutenir les entreprises en phase de démarrage, qui ont accès aux ressources, au mentorat, à l'éducation et au réseau dont elles ont besoin pour réussir.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244