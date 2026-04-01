Cette reconnaissance honore l'engagement de BMO en faveur de l'intégrité commerciale grâce à des programmes rigoureux en matière d'éthique, de conformité et de gouvernance

BMO est la seule banque au Canada, et l'une des trois seules au monde, à être honorée

MONTRÉAL et CHICAGO, le 1er avril 2026 /CNW/ - BMO a été reconnu par Ethisphere (en anglais) comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour 2006 (2026 World's Most Ethical Companies® - en anglais), ce qui témoigne de son engagement de longue date en faveur de l'intégrité, de la responsabilité et d'une croissance responsable. BMO est la seule banque au Canada, et l'une des trois seules au monde, à avoir reçu cette distinction.

« Le fait d'être récompensés par Ethisphere pour la neuvième année consécutive témoigne de l'importance fondamentale que revêt l'éthique dans la manière dont nous menons nos activités à BMO, a indiqué Ula Ubani, chef de l'éthique, BMO. Cette distinction témoigne de l'engagement dont font preuve nos employés au quotidien pour agir avec intégrité, défendre nos valeurs et faire ce qui est juste pour nos clients, nos collectivités et nos collègues. »

« Félicitations à BMO pour avoir été reconnu parmi les entreprises les plus éthiques au monde. Alors que nous célébrons la 20e promotion de lauréats, ce groupe continue de placer la barre toujours plus haut en matière d'intégrité commerciale en intégrant l'éthique dans la prise de décision quotidienne et la stratégie à long terme. Les entreprises dotées de programmes solides en matière d'éthique, de conformité et de gouvernance sont mieux armées pour afficher de meilleurs rendements à long terme, a affirmé Erica Salmon Byrne, chef de la stratégie et chef de la direction d'Ethisphere.

L'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde qui se fonde sur le cadre de travail Ethics Quotient® d'Ethisphere, qui exige des entreprises qu'elles fournissent plus de 240 éléments de preuve documentés concernant leurs pratiques qui favorisent une éthique et une conformité rigoureuses.

Les données font ensuite l'objet d'une analyse qualitative approfondie par le comité d'experts d'Ethisphere, qui consacre chaque année des milliers d'heures à examiner et à évaluer l'ensemble des candidats.

Ce processus constitue un cadre opérationnel permettant de recenser et de codifier les meilleures pratiques en matière d'éthique et de conformité mises en œuvre par des organisations issues de tous les secteurs et du monde entier.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos d'Ethisphere

Ethisphere est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques qui renforcent les marques d'entreprise, la confiance du marché et le succès commercial. Les entreprises transforment l'éthique, la conformité et la culture d'entreprise en atout commercial en s'appuyant sur les évaluations de programmes et de culture d'entreprise fondées sur des données d'Ethisphere. Ces évaluations s'appuient sur les dernières recommandations et les pratiques de centaines d'organisations internationales, couvrant les huit piliers d'une culture éthique, ainsi que plus de 240 indicateurs relatifs à l'éthique, à la conformité, aux questions sociales et à la gouvernance, le tout sur une plateforme logicielle exclusive. Ethisphere honore également les programmes d'intégrité supérieurs au moyen de la reconnaissance des entreprises les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies®), réunit une communauté d'experts du secteur par l'entremise de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA) et promeut des pratiques commerciales éthiques par le biais du Sommet mondial de l'éthique, du magazine Ethisphere et du balado Ethicast. Pour de plus amples renseignements, visitez https://ethisphere.com (en anglais).

SOURCE BMO Groupe Financier

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