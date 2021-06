M me Goode dirigera une nouvelle équipe regroupant les domaines de pratique des communications des Communications internes, des Relations médias et des Relations avec les administrations publiques avec les équipes Notre raison d'être et BMO Soutien aux collectivités, pour créer une seule organisation unifiée ayant pour objectif de réaliser les priorités stratégiques et la raison d'être de la Banque.

« Kimberley apporte à BMO des compétences et une réputation exceptionnelle en tant que cadre dirigeante des communications chevronnée, a déclaré M. Fowler. Au-delà de son curriculum vitae impressionnant, elle est nommée à ce poste en raison d'attributs spécifiques qu'elle a constamment modelés tout au long de sa carrière. C'est une leader stratégique animée par des valeurs et une raison d'être. Elle a dirigé avec succès des transformations axées sur l'obtention de résultats commerciaux grâce à des communications intégrées englobant la gestion de la réputation, la promotion de l'image de marque, la responsabilité sociale d'entreprise, la culture et la diversité, l'équité et l'inclusion. Elle croit également fermement à l'utilisation des données pour stimuler, mesurer et adapter des initiatives afin de maximiser leur impact. »

« BMO est une organisation animée par sa raison d'être et tournée vers l'avenir qui sait que sa croissance contribue à favoriser une économie florissante et plus inclusive, et un avenir durable. Je suis ravie de me joindre à BMO pour diriger les efforts de la Banque pour partager son histoire avec ses parties prenantes, a déclaré Mme Goode. J'ai hâte de travailler avec Cam et tous mes nouveaux collègues pour aider la Banque à réaliser son ambition. »

Journaliste de formation, Mme Goode a progressé jusqu'à diriger des organisations complexes de communications et d'affaires publiques dans divers secteurs réglementés, notamment les services financiers, les biens de consommation, la technologie, l'automobile et les soins de santé. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente principale des affaires extérieures chez Blue Shield of California, dans la région de la baie de San Francisco. Auparavant, elle avait passé neuf ans chez Northwestern Mutual à Milwaukee où elle a intégré ses fonctions de communication et contribué à repositionner l'entreprise du secteur de l'assurance en un fournisseur de services financiers holistique.

