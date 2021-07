BMO nommé au classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights

BMO Groupe financier occupe la première place parmi les grandes banques canadiennes à la 20e édition du classement

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a de nouveau accédé à la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights.

Treizième au classement général et premier parmi les grandes banques canadiennes, BMO a obtenu des notes du quartile supérieur pour l'investissement propre, la diversité des genres au conseil d'administration et la diversité des cadres. Il a également reçu un score de revenu propre dans le quartile supérieur grâce à son soutien aux entreprises appartenant à des femmes, au développement communautaire, aux prêts à l'habitation dans les réserves, aux prêts et au financement liés à l'énergie renouvelable et à la souscription d'obligations durables.

« Nous sommes honorés d'être parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et d'être inclus dans cette liste depuis 2002, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier. Dans une année où nous avons lancé notre ambition climatique et mis en place l'Institut pour le climat de BMO, cette reconnaissance confirme l'engagement continu de BMO à bâtir un avenir durable et à soutenir ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. »

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes établit la norme de leadership en matière de développement durable au Canada. Les lauréats sont choisis parmi un bassin de 271 entreprises canadiennes dont les revenus dépassent le milliard de dollars. Chacune est évaluée sur un ensemble de 21 indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, par rapport à leurs pairs du secteur et à l'aide d'informations accessibles au public.

Cette reconnaissance s'appuie sur les classements et les reconnaissances ESG antérieurs de BMO, notamment :

Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021 pour une deuxième année de suite

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque nommée en Amérique du Nord Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité 2020.

